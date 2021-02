Eis-Stern“ zweifach an Gmunden vergeben

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den und der Eis­lauf­ver­ein Gmun­den 1870 durf­ten heu­te den Eis-Stern der Öster­rei­chi­schen Eis­lauf Aka­de­mie ent­ge­gen­neh­men.

Seit sechs Jah­ren ver­leiht die Öster­rei­chi­sche Eis­sport-Aka­de­mie (ÖEA) aus Feld­kirch den Eis-Stern, eine Aus­zeich­nung, die in fünf Kate­go­rien her­aus­ra­gen­de Ver­diens­te für den Brei­ten- und Spit­zen­sport im Eis­lau­fen hono­riert.

Die Kris­tall­glas-Tro­phäe hat das „Länd­le“ bis­her nur sel­ten ver­las­sen, umso mehr freut es die Stadt­ge­mein­de Gmun­den und den Uni­on Eis­lauf­ver­ein Gmun­den 1870 (UEVG), dass der Stern heu­er gleich zwei­fach über dem Traun­see auf­leuch­tet.

ÖEA-Obmann Prof. Radu Ioni­an kam heu­te, Mitt­woch, ins Rat­haus, um je einen Eis-Stern an die Kom­mu­ne und den Ver­ein zu ver­lei­hen. Vor der Stadt zie­hen er und die ÖEA den Hut, weil sie in ihrer Eis­hal­le auch in Coro­na­zei­ten ein Eis­lauf-Trai­ning für Spit­zen­sport­ler ermög­li­che, weil bei den Work­shops, die er als Trai­ner bis­lang hier gelei­tet habe, alles vor­bild­lich orga­ni­siert und beglei­tet wor­den sei und weil die Stadt den Eis­lauf­sport in Gmun­den mit gro­ßem Wohl­wol­len unter­stüt­ze, sag­te Ioni­an.

Für den Eis­lauf­ver­ein sei der Preis nicht nur ein Geschenk zum 150. Bestands­ju­bi­lä­um, son­dern auch eine Aner­ken­nung sei­ner enga­gier­ten Nach­wuchs­för­de­rung. „Da gibt’s ande­re, die nur auf ihre Spit­zen­sport­ler schau­en und die­se bei Nach­wuchs­man­gel sogar von aus­wärts holen. Ihr macht das ganz anders, wand­te er sich an EVG-Obfrau Michae­la Rauch.

Mit dem ideel­len Preis war auch ein ande­rer im Wert von meh­re­ren hun­dert Euro ver­bun­den. Ein ÖEA-Kurs für Päd­ago­gIn­nen, die das Eis­lau­fen an Gmund­ner Schu­len for­cie­ren.

Bericht & Fotos: Stadt­ge­mein­de Gmun­den