Eisläufer brach in vorderen Langbathsee ein

Heu­te ereig­ne­te sich am vor­de­ren Lang­bath­see ein Unfall beim Eis­lau­fen. Ein Gmund­ner unter­schätz­te die Trag­fä­hig­keit des Eis und brach ein.

Der Mann war im hin­te­ren Teil des vor­de­ren Lang­bath­sees bei sehr war­mem Wet­ter und dün­nem Eis ein­ge­bro­chen. Er konn­te sich zum Glück mit Hil­fe eines Taschen­mes­sers, den er als Pickel ein­setz­te, wie­der aufs Eis ret­ten und selbst­stän­dig zum Ufer gelan­gen. Dort wur­de er bei Ein­tref­fen der Was­ser­ret­ter von einem Team des Roten Kreuz Eben­see betreut.

Neben 8 Ein­satz­kräf­ten der ÖWR Eben­see und Traun­kir­chen stan­den wei­ters die Eben­seer Feu­er­weh­ren und die Poli­zei im Ein­satz.

Ein­dring­li­che War­nung der Was­ser­ret­ter

Vor weni­gen Tagen warn­te die ÖWR Eben­see in einem Video auf Face­book vor den Gefah­ren gera­de in die­sem Bereich des Sees! Obwohl das Video knapp 50.000 mal auf­ge­ru­fen wur­de wagen sich lei­der den­noch eini­ge Eis­läu­fer an die­se gefähr­li­chen Stel­len. Die ÖWR Eben­see warnt ein­dring­lich davor die Gefah­ren des Eis zu unter­schät­zen, der­ar­ti­ges Glück wie der Ver­un­fall­te haben nicht vie­le.

Um Ein­zel­per­so­nen zu tra­gen soll­te das Eis mind. 5 cm dick sein, für Per­so­nen­grup­pen sogar mind. 8 cm! An der Ein­bruchs­stel­le war das Eis gera­de ein­mal 2–3 cm dick! Für lebens­e­ret­ten­de Infor­ma­tio­nen zum The­ma Eis­ret­tung emp­feh­len wir die Infor­ma­tio­nen auf unse­rer Home­page, bzw. Face­book-Sei­te!

Quel­le: ÖWR