HAK Bad Ischl stellt Unterricht auf den Kopf

Wir stel­len ab dem Schul­jahr 2021 den Unter­richt regel­mä­ßig auf den Kopf

Die HAK Bad Ischl berich­tet:

Die Anfor­de­run­gen an Jugend­li­che im zukünf­ti­gen Arbeits­le­ben ent­wi­ckeln sich rasant. Heu­te kön­nen wir nicht mit Gewiss­heit vor­her­her­sa­gen, wel­che Fähig­kei­ten in Zukunft benö­tigt wer­den. Aber wie bil­det man am bes­ten für Beru­fe aus, die es heu­te in die­ser Form noch nicht gibt?

Indem wir die jun­gen Men­schen heu­te auf die­sen wirt­schaft­li­chen und sozia­len Wan­del vor­be­rei­ten. Dazu gehö­ren eine selb­stän­di­ge Arbeits­wei­se, sozia­le Kom­pe­tenz, selbst­si­che­res und reflek­tier­tes Auf­tre­ten, Fle­xi­bi­li­tät, Kri­tik- und Pro­blem­lö­se­fä­hig­keit, um für Tech­nik fit zu machen, die so noch gar nicht erfun­den wur­de.

Frü­her ging es im Unter­richt dar­um, Schü­le­rin­nen und Schü­lern Fach­wis­sen bei­zu­brin­gen. Ziel von HAK­con­nect ist es, alle ihre Fer­tig­kei­ten zu ver­bin­den, indem wir sie dabei unter­stüt­zen, ihre Stär­ken indi­vi­du­ell aus­zu­bau­en. Mit fächer­über­grei­fen­den Unter­richts­blö­cken, koope­ra­ti­ven Arbeits­for­men, regel­mä­ßi­gen Pro­jek­ten mit Unter­neh­men aus der Regi­on, berufs­vor­be­rei­ten­den Prak­ti­ka und Work­shops mit diver­sen Fach-Exper­tin­nen und ‑Exper­ten set­zen wir die­se Unter­stüt­zung um. Die­se Viel­falt und Leben­dig­keit ermög­licht es jedem Ein­zel­nen, eige­ne Ideen krea­tiv umzu­set­zen und sei­nen Inter­es­sen nach­zu­ge­hen.

Wie unser neu­es — noch namens­lo­ses — Schul­mas­kott­chen „die Giraf­fe“ ler­nen unse­re Schü­le­rIn­nen, den Blick­win­kel immer wie­der zu ver­än­dern, den Über­blick zu bewah­ren sowie frohmu­tig und selbst­stän­dig durchs Leben zu gehen. Bist du neu­gie­rig? Dann mel­de dich gleich an!

Foto: HAK und PS Bad Ischl