Nach Felssturz am Attersee — Ersatzfahrplan für Regionalbuslinie

Anfang Febru­ar ereig­ne­te sich ein Fels­sturz an der B152 in der Nähe von Weis­sen­bach im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see. Die Siche­rung der Fels­for­ma­ti­on und Sanie­rung der Stra­ße wird vor­aus­sicht­lich sechs bis acht Wochen in Anspruch neh­men. Auf­grund der Stra­ßen­sper­re muss der Öffent­li­che Lini­en­ver­kehr auf der Regio­nal­bus­li­nie 562 teil­wei­se über Unterach/Attersee umge­lei­tet wer­den. Ab Mon­tag, 15.02.2021 gilt ein Ersatz­fahr­plan.

Die Stra­ßen­sper­re ent­lang der B152 betrifft Fahr­gäs­te der Regio­nal­bus­li­nie 562 zwi­schen Schörf­ling und Unterach/Attersee. Ein­zel­ne Kur­se wer­den gänz­lich ent­fal­len, zudem kann die Linie 562 bis auf Wei­te­res nur zwi­schen Schörf­ling und Stein­bach am Atter­see ver­keh­ren. Die Fahr­gäs­te zwi­schen Stein­bach und Schörf­ling bzw. Vöck­la­bruck kön­nen die Linie 562 weit­ge­hend unein­ge­schränkt nut­zen. Rei­sen­de zwi­schen Wei­ßen­bach und Schörf­ling bzw. Vöck­la­bruck wer­den über Unter­ach auf die Linie 561 Unter­ach – Schörf­ling – Vöck­la­bruck umge­lei­tet.

Dazu wird ein Ersatz­ver­kehr mit Klein­bus­sen zwi­schen Wei­ßen­bach und Unter­ach ein­ge­rich­tet bzw. eine Fahrt der Linie 561 bereits in Wei­ßen­bach star­ten. Da im Win­ter­halb­jahr kaum Fahr­gäs­te von Stein­bach nach Bad Ischl (mit Umstieg auf die Regio­nal­bus­li­nie 548 in Weis­sen­bach) ver­keh­ren, wur­de hier­für kein Ersatz­ver­kehr ein­ge­rich­tet.

Auf­grund der Stra­ßen­sper­re kommt es auf den Aus­weich­rou­ten über das West­ufer zu län­ge-ren Fahr­we­gen, die sich auf die Tari­fe aus­wir­ken wür­den. Auf die Dau­er der Stra­ßen­sper­re wer­den daher auf den betrof­fe­nen Bus­li­ni­en 548, 561 und 562 die bestehen­de OÖVV Fahr­kar­ten, die für den nun gesperr­ten Weg aus­ge­stellt wur­den, auch für die län­ge­re Aus­weich­rou­te aner­kannt. Neue Fahr­kar­ten wer­den ent­spre­chend dem güns­ti­ge­ren Tarif der gesperr­ten Stre­cke aus­ge­stellt.

„Die Siche­rungs- und Sanie­rungs­ar­bei­ten im Gefah­ren­be­reich wer­den schnellst­mög­lich durch-geführt, um das Mobi­li­täts­an­ge­bot bald wie­der in vol­lem Leis­tungs­um­fang gewähr­leis­ten zu kön­nen“, ver­si­chert Lan­des­rat für Infra­struk­tur Gün­ther Stein­kell­ner.

„Mit den ergrif­fe­nen Maß­nah­men hof­fen wir die vor­über­ge­hen­de Beein­träch­ti­gung für die Fahr­gäs­te des Öffent­li­chen Ver­kehrs best­mög­lich aus­glei­chen zu kön­nen“, sagt Ver­kehrs­ver­bund­ge­schäfts­füh­rer Her­bert Kubas­ta und ergänzt: „Ein Ersatz­ver­kehr mit dem Schiff hat sich aus orga­ni­sa­to­ri­schen und finan­zi­el­len Grün­den als nicht umsetz­bar her­aus­ge­stellt“. Die Infor­ma­ti­on zum Ersatz­ver­kehr fin­den die betrof­fe­nen Fahr­gäs­te auf der OÖVV-Web­site und als Aus­hang an den Hal­te­stel­len im Abschnitt zwi­schen Schörf­ling und Unter­ach. Die Gemein­den Unter­ach, Stein­bach, Schörf­ling und Weyregg wur­den eben­falls infor­miert.

Den Fahr­plan kön­nen Sie hier abru­fen »> ERSATZ­FAHR­PLAN LINIE 562«<

Quel­le: OÖVV / Foto: laumat.at