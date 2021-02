Ohne Maske keinen Einkauf

Herr Lang (Name von der Redak­ti­on geän­dert) lei­det an einer nicht infek­tiö­sen Atem­wegs­er­kran­kung, die ihm das Tra­gen einer FFP2 Mas­ke unmög­lich macht. Das ärzt­li­che Attest hat er des­halb bei sei­nen Ein­käu­fen immer mit dabei, so auch am 4. Febru­ar bei einem Super­markt im Bezirk Gmun­den. salzi.at schil­dert er sei­ne Erfah­rung.

Ohne Mas­ke kei­nen Ein­kauf

“Ich tätig­te mei­nen Ein­kauf. Als ich die­sen auf das Band leg­te sag­te die Ange­stell­te, ich MUSS eine FFP2-Mas­ke auf­set­zen, da sie sonst auf Anwei­sung der Fili­al­lei­tung nicht kas­sie­ren dürf­te, auch nicht unter Vor­la­ge der MNS-Befrei­ung. Die Ange­stell­te selbst trug nur ein Schild, kei­nen MNS/FFP2. ”

Herr Lang ver­ließ die Filia­le schließ­lich ohne sei­nen Ein­kauf. Laut den Goog­le Rezen­sio­nen der Filia­le, han­delt es sich bei Herrn Lang um kei­nen Ein­zel­fall. Er wird zukünf­tig sei­ne Ein­käu­fe in einer ande­ren Ort­schaft erle­di­gen. “Ich fin­de es Dis­kri­mi­nie­rend gegen­über Per­so­nen die sowie­so schon durch Ihre Krank­heit beein­träch­tigt sind!”, so Herr Lang.

Lei­der ein Miss­ver­ständ­nis

Auf sal­zi Nach­fra­ge reagiert die Kon­zern­spre­che­rin inner­halb weni­ger Minu­ten: “Oje, das tut mir sehr leid, dass der Kun­de ein so unan­ge­neh­mes Erleb­nis hat­te. Selbst­ver­ständ­lich hät­te der Kun­de ein­kau­fen dür­fen. Hier hat die Kol­le­gin offen­sicht­lich etwas ganz falsch ver­stan­den. Ich wer­de in dem Markt gleich Bescheid geben.”

Mas­ken­pflicht und Min­dest­ab­stand im Super­markt

Grund­sätz­lich soll­ten sich die Kun­den aber sehr wohl an die Mas­ken­pflicht und den vor­ge­schrie­be­nen Min­dest­ab­stand hal­ten, der Erfah­rung nach wür­de der Groß­teil dem auch nach­kom­men. Nur ver­ein­zelt hät­te es ein­zel­ne Kun­den ohne Mas­ke gege­ben, die dann höf­lich auf das ver­pflich­ten­de Tra­gen der Mas­ke hin­ge­wie­sen wer­den. Man böte ihnen dann auch eine kos­ten­freie Mas­ke an, heißt es aus der Kon­zern­zen­tra­le.

“Wir sind aber nicht die Poli­zei. Mehr kön­nen wir daher nicht tun. Wenn jemand eine ärzt­li­che Mas­ken­be­frei­ung hat, ist dies selbst­ver­ständ­lich zu akzep­tie­ren“, so die Unter­neh­mens­spre­che­rin.

Ver­käu­fe­rin ohne Mas­ke

Beim Ein­kauf will Herr Lang fest­ge­stellt haben, dass die Ver­käu­fe­rin selbst nur ein Gesichts­vi­sier trug. Auch hier gebe es sei­tens der Zen­tra­le eine kla­re Vor­ga­be. Als selbst­stän­di­ger Kauf­mann, sei aber immer das Geschäft selbst zustän­dig.

Ein­kau­fen ohne Mas­ke als Pro­test

In diver­sen Inter­net­fo­ren kommt es seit den Demons­tra­tio­nen gegen die Anti-Covid-Maß­nah­men immer wie­der zu Auf­for­de­run­gen, man möge ohne Mas­ke als Zei­chen des Pro­tests ein­kau­fen gehen. Berich­te derer, die sich ohne Mas­ke in den Geschäf­ten auf­hal­ten, wer­den fre­ne­tisch gefei­ert und beju­belt. Die­se Erfah­run­gen kann die Unter­neh­mens­spre­che­rin nicht bestä­ti­gen: “Im Gegen­teil, es hal­ten sich wirk­lich bei­na­he alle Kun­den an die stren­ge Mas­ken­pflicht.”

Foto: pixabay