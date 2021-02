Salzkammergut Trophy in den Startlöchern

ie 24. Auf­la­ge der Salz­kam­mer­gut Tro­phy in Bad Goi­sern fin­det am 17. Juli statt, die Vor­be­rei­tun­gen zu Öster­reichs größ­tem Bike-Mara­thon lau­fen bereits auf Hoch­tou­ren. Und auch Anmel­dun­gen zu den 7 Stre­cken zwi­schen 22 und 210 Kilo­me­tern sind bereits mög­lich. Neben dem MTB-Mara­thon ste­hen auch wie­der ein Ein­rad-Mara­thon über 22 Kilo­me­ter, die Bosch eMTB-Tro­phy, ein Gra­vel-Bewerb sowie die SCOTT Juni­or Tro­phy in der BikeAre­na Ober­traun am umfang­rei­chen Renn­pro­gramm.

„Flex-Opti­on“: varia­ble Ent­schei­dung für die Teil­neh­mer

„Wir sind opti­mis­tisch, dass im Som­mer Out­door-Ver­an­stal­tun­gen mit einem grö­ße­ren Teil­neh­mer­feld mög­lich sind. Trotz­dem bie­ten wir gegen Auf­preis einen “Rück­tritt­schutz” an. Mit die­ser “Flex-Opti­on” kann die Teil­nah­me bis Ende Juni ohne Anga­be von Grün­den auf 2022 ver­scho­ben wer­den!“ berich­tet Gre­gor Lind­point­ner vom Tro­phy-Team über die­se varia­ble Mög­lich­keit.

Tro­phy Indi­vi­du­ell und zwei­ter MTB Mara­thon im Herbst

Neben dem tra­di­tio­nel­len Tro­phy-Wochen­en­de Mit­te Juli gibt es im Goi­se­rer Tal auch wie­der einen klei­nen Mara­thon im Herbst (Sonn­tag, 10. Okto­ber) über zwei ver­schie­den lan­ge Distan­zen. Eine indi­vi­du­el­le Teil­nah­me­mög­lich­keit an der Salz­kam­mer­gut Tro­phy von Anfang Juni bis Ende Okto­ber ist eben­falls wie­der in Pla­nung, wobei bei die­sem Mix aus MTB-Ren­nen und Tour die Zeit­mes­sung nur berg­auf erfolgt. Die Abfahr­ten kann man dadurch ohne Renn­stress im eige­nen Tem­po absol­vie­ren und auf den Abschnit­ten dazwi­schen in den zahl­rei­chen Hüt­ten ein­keh­ren oder ein­fach die Natur und Land­schaft der Welt­erbe­re­gi­on Dach­stein-Salz­kam­mer­gut genie­ßen.

Foto: Spor­to­graf