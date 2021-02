Umspannwerk in Steeg ist zukunftsfit

2,6 Mil­lio­nen Euro hat die Netz Ober­ös­ter­reich GmbH in Bad Goi­sern inves­tiert, um das Umspann­werk in Steeg auf den neu­es­ten Stand der Tech­nik zu brin­gen. Mit dem Abschluss der Arbei­ten konn­te eine neue, gas­iso­lier­te Mit­tel­span­nungs­schalt­an­la­ge in Betrieb genom­men wer­den, mit der die End­kun­den-Ver­sor­gung wesent­lich ver­bes­sert wer­den soll.

Das Umspann­werk der Netz Ober­ös­ter­reich GmbH, dem Strom – und Gas­netz­be­trei­ber der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich, liegt in der Ort­schaft Steeg unmit­tel­bar neben dem Ener­gie AG-Kraft­werk am Nor­den­de des Hall­stät­ter Sees. Die 30-kV-Mit­tel­span­nungs­an­la­ge stamm­te aus dem Jahr 1968, die Schutz- und Steu­er­tech­nik wur­de zuletzt 1992 an den Stand der Tech­nik ange­passt. Nach inten­si­ver Vor­be­rei­tung konn­te mit dem Ersatz­neu­bau im Vor­jahr begon­nen wer­den.

Die Mit­tel­span­nungs-Schalt­an­la­ge wur­de durch eine moder­ne gas­iso­lier­te Schalt­an­la­ge ersetzt. Der­ar­ti­ge Anla­gen bie­ten den bes­ten Schutz und sind beson­ders betriebs­si­cher. Die 30-kV-Schalt­an­la­ge wur­de im Gebäu­de­in­ne­ren errich­tet wodurch ein Schutz vor direk­ten atmo­sphä­ri­schen Ein­flüs­sen gege­ben ist. Die Schutz- und Leit­tech­nik wur­de im Zuge der Erneue­run­gen und Umbau­ten an den Stand der Tech­nik ange­passt.

Die Schalt­an­la­ge ist der zen­tra­le Tech­nik­teil in einem Umspann­werk: Sie stellt die Ver­bin­dung vom Hoch­span­nungs­netz zum Mit­tel­span­nungs­netz her. Umspann­wer­ke sind die Ver­bin­dung vom über­ge­ord­ne­ten Strom-Ver­teil­netz mit 110.000 Volt Span­nung zu den Mit­tel­span­nungs­net­zen (30.000 Volt Span­nung). Über das Mit­tel­span­nungs­netz wer­den die Tra­fo­sta­tio­nen mit Strom ver­sorgt, an die wie­der­um die Kun­den­an­la­gen ange­schlos­sen sind. Je kür­zer und leis­tungs­fä­hi­ger die Ver­bin­dung zu den Umspann­wer­ken ist, umso bes­ser und effi­zi­en­ter ist die Strom­ver­sor­gung der End­kun­den. Leis­tungs­eng­päs­se kön­nen so ver­mie­den und eine hohe Ver­sor­gungs­qua­li­tät sicher­ge­stellt wer­den.

Die Arbei­ten dau­er­ten rund 10 Mona­te und kos­te­ten rund 2,6 Mil­lio­nen Euro. Damit ist das Umspann­werk Steeg wie­der am letz­ten Stand der Tech­nik und zukunfts­fit. Wäh­rend der Erneue­rung wur­den bereits auch alle Vor­be­rei­tun­gen getrof­fen, dass die in eini­gen Jah­ren anste­hen­de Erneue­rung der Hoch­span­nungs­an­la­ge rei­bungs­los erfol­gen kann.

Rekord­in­ves­ti­ti­on von 105 Mil­lio­nen Euro für siche­re Ener­gie­ver­sor­gung

Die Auf­ga­be des Strom­netz­be­trei­bers ist es, im Kon­zes­si­ons­ge­biet eine siche­re, leis­tungs­fä­hi­ge und wirt­schaft­lich sinn­vol­le Strom­ver­sor­gung sicher­zu­stel­len. Die­se bil­det die Grund­la­ge des Lebens, wie wir es heu­te kenn­ten. Die Netz Ober­ös­ter­reich nimmt ihre Auf­ga­be als kon­zes­sio­nier­ter Netz­be­trei­ber in allen zu ver­sor­gen­den Regio­nen wahr.

Die Netz Ober­ös­ter­reich inves­tiert im heu­ri­gen Geschäfts­jahr 105 Mil­lio­nen Euro, rund ein Drit­tel davon ent­fällt auf den Bereich der Umspann­wer­ke. Neue Umspann­wer­ke ent­ste­hen gera­de in Hör­sching und Kronstorf, in Raab und Stein­fel­den (Alm­tal) sind zwei neue Netz­kno­ten­punk­te bereits als Schalt­wer­ke in Betrieb.

Quel­le: Netz Ober­ös­ter­reich GmbH