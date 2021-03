AHS-Schüler*innen aufgepasst!

Mit der „coding aca­de­my“ zum IT-Hero

Um Schü­le­rin­nen und Schü­ler der AHS noch mehr Per­spek­ti­ven zu eröff­nen und gleich­zei­tig dem stei­gen­den Man­gel an IT-Fach­kräf­ten ent­ge­gen zu wir­ken, wur­de vom WIFI OÖ und der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich die ‚coding aca­de­my‘ ins Leben geru­fen.

Die­ses maß­ge­schnei­der­te, 4‑jährige Aus­bil­dungs­pro­gramm, das die AHS-Matu­ra mit der IT-Leh­re ver­eint, wird an fünf Stand­or­ten in Ober­ös­ter­reich ange­bo­ten, dar­un­ter auch ab dem Schul­jahr 2021/22 im WIFI Gmun­den. Aus­ge­bil­de­te IT-Spezialist*innen sind daher gefragt und haben in punk­to Kar­rie­re, Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten und Ent­loh­nung die bes­ten Zukunfts­chan­cen.

„Par­al­lel zur AHS-Ober­stu­fe wird hier eine pro­fes­sio­nel­le IT-Aus­bil­dung eben­so wie eine alters­ge­rech­te Manage­ment-Aus­bil­dung gebo­ten“, erklärt WK-Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger. Einen ent­spre­chen­den Pra­xis­be­zug bekommt die Aus­bil­dung durch fach­li­che Feri­al­prak­ti­ka. Abge­schlos­sen wird das Pro­gramm nach der regu­lä­ren AHS-Matu­ra mit der Lehr­ab­schluss­prü­fung Applikationsentwicklung/Coding.

AHS-Schü­le­rin­nen und –Schü­ler im 8. Jahr­gang kön­nen sich jetzt dafür bewer­ben. Anmel­dun­gen zur „coding aca­de­my“ sind noch bis Mit­te April mög­lich. Im WIFI Gmun­den fin­det am Di., 13. April 2021 eine kos­ten­lo­se Info-Ver­an­stal­tung statt (Beginn: 17 Uhr).

Anmel­dun­gen dazu bzw. nähe­re Infor­ma­tio­nen gibt es bei Vere­na Hau­ser, T 05–7000-7447, E verena.hauser@wifi-ooe.at oder unter wifi.at/ooe/coding-academy .

Foto: WIFI OÖ GmbH