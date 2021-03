ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut zu Gast bei steirischem Landescup in Eisenerz

Kathi Ell­mau­er schafft in FIS-Cup Gesamt­wer­tung Zwei­te

Zum Ender der Sai­son rück­ten die Ath­le­ten des NTS Salz­kam­mer­gut noch ein­mal in alle Him­mels­rich­tun­gen aus, um sich bei bes­ten Bedin­gun­gen noch ein­mal mit der Kon­kur­renz zu mes­sen. Die Kin­der und Schü­ler durf­ten am stei­ri­schen Lan­des­cup teil­neh­men, der in der Eisen­er­zer Ram­sau aus­ge­tra­gen wur­de. Trai­ner­duo Hubert Gries­ho­fer und Dani­el Keil waren mit den Leis­tun­gen ihrer jun­gen Adler sehr zufrie­den.

In der Kin­der­klas­se I über­zeug­ten Lorenz Pod­lip­nik als Zwei­ter und Flo­rin Kro­na­wet­ter als Drit­ter. In der Kin­der­klas­se II konn­te Luca Gries­ho­fer auf das Sto­ckerl sprin­gen. Er beleg­te mit sehr schö­nen Sprün­gen Rang 2. Simon Gais­ber­ger wur­de guter Sie­ben­ter und Adri­an Koner­wet­ter beleg­te Platz 13.

In der B‑Klasse konn­te Gabri­el Füh­rer einen 2. Platz ver­bu­chen und in der Schü­ler­klas­se I hielt Chris­to­pher Kain mit einem 3. Platz die Mehr­zahl der stei­ri­schen Kon­kur­renz in Schach. Luca Gries­ho­fer ging auch in die­ser Klas­se an den Start und beleg­te Rang 6 knapp vor sei­nem Team­kol­le­ge, Nico Kol­ler, der Platz 7 erreich­te. Rapha­el Lip­pert wur­de in der Schü­ler­klas­se II aus­ge­zeich­ne­ter Sechs­ter.

„Still und heim­lich“ wur­de Kathi Ell­mau­er in die­ser Sai­son immer stär­ker und tas­te­te sich von Bewerb zu Bewerb in den Rang­lis­ten immer wei­ter nach vor. Zum Sai­son­ab­schluss sprang sie auf Platz 3 beim FIS-Cup in Ober­hof und sicher­te sich damit in der Gesamt­cup­wer­tung den 2. Platz.

Foto: Dani­el Keil