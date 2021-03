Die Tourismusschulen Bad Ischl tanzen

Rüt­teln, schüt­teln, shaken ein­mal anders

Wer in den letz­ten Tagen bei den Tou­ris­mus­schu­len in Bad Ischl vor­bei­ge­kom­men ist, hat gemerkt, dass irgend­et­was vor sich geht. Die Lehr­kräf­te beweg­ten sich syn­chron zu Musik auf dem Park­platz, in der Küche wur­de im Takt der Schnee­be­sen geschwun­gen und am Sport­platz tanz­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler zu hei­ßen Rhyth­men – das konn­te nur eines bedeu­ten: Das Tanz­fie­ber hat die Tou­ris­mus­schu­len gepackt – genau­er gesagt – das „Jeru­s­ale­ma-Fie­ber“, und zwar so schlimm, dass sogar das STV1 Regio­nal­fern­se­hen vor­bei­kam, um die­se Chal­len­ge zu fil­men.

Eigent­lich war das Gan­ze eine Spon­tan­ak­ti­on. Begon­nen hat alles in der Woche, als die Jugend­li­chen aus dem Distance-Lear­ning in die Schu­le zurück­ge­kehrt sind. Irgend­wie hat­te man das Gefühl, dass der Schwung fehl­te. An einem Nach­mit­tag kam daher eine Lehr­kraft auf die Idee, in ihrer Dop­pel­stun­de zur Auf­lo­cke­rung und um den Kreis­lauf in Schwung zu brin­gen, „Jeru­s­ale­ma“, eine Art Line-Dance, der im Inter­net Furo­re macht, mit den Jugend­li­chen zu tan­zen. Und sie­he da – die Stim­mung wur­de schlag­ar­tig bes­ser.

Die Idee des gemein­sa­men Tan­zens wur­de von ande­ren Lehr­kräf­ten auf­ge­grif­fen – vor allem von den Turn­leh­re­rin­nen, denen es schließ­lich gelang, Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die Lehr­kräf­te, das Büro­per­so­nal, kurz­um die gan­ze Schu­le zum Tan­zen zu brin­gen.

Die­ser Schwung wur­de in den Schul­all­tag mit­ge­nom­men. Seit die Schul­ge­mein­schaft tanzt, hat sich auch das Schul­kli­ma zum Posi­ti­ven ver­än­dert. Natür­lich ist nicht alles gut, doch die Jugend­li­chen füh­len sich wie­der wohl in der Schu­le, es wird gescherzt und gelacht – fast so wie in Vor-Coro­na-Zei­ten.

Foto: TS Bad Ischl, Sabi­ne Nöbau­er