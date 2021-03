Foto-Aktion 18 Jahre OÖZIV-Einrichtung Hof Feichtlgut

Hur­ra, das Feichtlgut ist 18 Jahr

Der Hof Feichtlgut, eine Ein­rich­tung des OÖZIV, hat mit sei­nen Freun­din­nen und Freun­den sowie zahl­rei­chen wich­ti­gen Geschäfts­part­nern ordent­lich Geburts­tag gefei­ert – vir­tu­ell, wie das in Zei­ten in Coro­na üblich ist. “Uns erreich­te eine Samm­lung an Fotos mit Kuchen und bren­nen­der Ker­ze und Men­schen in Par­ty-Lau­ne, die sich mit uns gefreut haben”, so das Feichtlgut.

Alle Beschenk­ten haben sich sehr über die net­te Gestal­tung und das köst­li­che Prä­sent gefreut. Das Kerz­chen aus­zu­bla­sen hat aller­dings – etwas uner­war­tet – eini­ges an Pus­te gekos­tet. Das lag aber nicht am Mund-Nasen-Schutz… Die Zau­ber­ker­ze ent­fach­te sich ein­fach selbst immer wie­der…, denn auch das Feichtlgut lässt sich nicht so leicht unter­krie­gen und dort brennt das Feu­er von Enga­ge­ment!

Der Hof Feichtlgut im Bezirk Gmun­den wur­de vor 18 Jah­ren vom OÖZIV in Betrieb genom­men, heu­te för­dert und beglei­tet er rund 40 mehr­fach beein­träch­tig­te Men­schen durch fähig­keits­ori­en­tier­te Akti­vi­tät in Form von meh­re­ren Werk­stät­ten. Ein Teil davon wohnt auch in ent­spre­chen­den Wohn­for­men des OÖZIV.

Foto: pri­vat