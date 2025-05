LINZ. Das inter­na­tio­na­le inklu­si­ve Kul­tur­fes­ti­val „sicht:wechsel“ hat­te bei der Buch­prä­sen­ta­ti­on „Wech­sel – ein Inspi­ra­ti­ons­buch für Men­schen und ihre Hor­mo­ne“ von Clau­dia Em Kunst­vol­les, Humor­vol­les und Wis­sens­wer­tes mit im Gepäck. Das Werk beinhal­tet Tex­te und Bil­der von Künst­le­rin­nen und Künst­lern mit Behin­de­rung – unter ihnen beglei­te­te Men­schen von Fokus Mensch. Im Rah­men der Vor­stel­lung las die Autorin aus­ge­wähl­te Tex­te und es gab eini­ge der abge­bil­de­ten Wer­ke im Ori­gi­nal zu erstehen.

Weni­ger ein Tabu, son­dern all­ge­mei­nes Des­in­ter­es­se am The­ma sieht Autorin, Jour­na­lis­tin und Kaba­ret­tis­tin Clau­dia Em als Grund für das gesell­schaft­li­che Aus­klam­mern der Wech­sel­jah­re. Das galt es für sie zu ändern: Mit ihrem Kunst­buch „Wech­sel – ein Inspi­ra­ti­ons­buch für Men­schen und ihre Hor­mo­ne“ hat sie ein Werk geschaf­fen, in dem sie sich auf humor­vol­le und hilf­rei­che Wei­se die­ser Lebens­pha­se annimmt. Denn: „Alle Men­schen, egal ob mit oder ohne Behin­de­rung und egal wel­chem Geschlecht sie sich zuge­hö­rig füh­len, sind mit dem The­ma Wech­sel­jah­re kon­fron­tiert“, bringt es Em auf den Punkt.

Gestal­tet hat sie das Werk mit Bei­trä­gen von Künst­le­rin­nen und Künst­lern mit Behin­de­rung, die Tex­te und Bil­der ein­ge­bracht haben. Die­se stam­men von beglei­te­ten Men­schen von den Stand­or­ten von Fokus Mensch und aus dem Insti­tut Hart­heim. Dabei ver­steht sich Em kei­nes­falls als „gön­ner­haf­te För­de­rin von Men­schen mit Behin­de­rung“, son­dern sagt viel­mehr: „Ich schät­ze den direk­ten und unmit­tel­ba­ren Zugang zu The­men und die erfri­schend unver­blüm­te Her­an­ge­hens­wei­se, die sich bei die­sen Koope­ra­tio­nen ergeben.“

So hat sich etwa Jac­que­line Rei­nin­ger beim Ver­fas­sen ihres Text­bei­trags gedacht: „Ich möch­te die Lie­be zwi­schen mir und Peter öffent­lich machen.“ Denn bei allen Hin­der­nis­sen, die sich erge­ben, ist für sie klar: „Was zählt, ist die Liebe.“

Die Lie­be ist es auch, die Micha­el Wilk erdet, wie man sei­nem Bild mit dem fest im Boden ver­wur­zel­ten Lie­bes-Baum ent­neh­men kann. „Das ist ein guter Stand­punkt für mich“, so Wilk. Moni­ka Leeb mach­te sich im Kapi­tel „Was ist zu tun“ Gedan­ken zu ihrer Lebens­welt und stellt hier­bei fest: „Selbst­stän­dig sein in allen Din­gen ist mir sehr wichtig.“

Die Buch­prä­sen­ta­ti­on im Rah­men des „sicht:wechsel“-Festivals fand in der Lin­zer Land­wirt­schafts­kam­mer statt und dien­te als Auf­takt für wei­te­re Ver­nis­sa­gen an aus­ge­wähl­ten Orten in Ober­ös­ter­reich. Mode­ra­to­rin Sabi­ne Fürst führ­te durch den Abend, Domi­nik Russ­wurm berei­cher­te die Ver­an­stal­tung mit der Dar­bie­tung einer Eigen­kom­po­si­ti­on auf der stei­ri­schen Har­mo­ni­ka. Zu Gast waren neben Autorin Clau­dia Em und den mit­wir­ken­den Künst­le­rin­nen und Künst­lern unter ande­rem Fes­ti­val­lei­ter Alfred Rauch, Land­wirt­schafts­kam­mer-Direk­tor Karl Dieta­ch­mair und Ver­lags-Inha­ber Wolf­gang Mayr sowie Fokus Mensch-Lan­des­ob­mann Wolf­gang Neu­hu­ber und Geschäfts­füh­rer Micha­el Leitner.

Das Buch „Wech­sel – ein Inspi­ra­ti­ons­buch für Men­schen und ihre Hor­mo­ne“ ist mitt­ler­wei­le Band 3 aus der Tri­lo­gie mit den frü­he­ren Wer­ken „Nach Gefühl“ und „Früh­stück“, die eben­falls nach dem Kon­zept der akti­ven Teil­ha­be von Men­schen mit Behin­de­rung umge­setzt wurden.