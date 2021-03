Franz Josef Posch spendet Honig für soziale Zwecke

Der Neu­kirch­ner Imker Franz Josef Posch spen­det 50 Honig­glä­ser an die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter, die die Glä­ser an Men­schen und Fami­li­en in finan­zi­ell schwie­ri­ger Lage wei­ter­ver­teilt.

„Es ist mir wich­tig, mit mei­nem regio­nal erzeug­ten Honig der loka­len Bevöl­ke­rung etwas Gutes zu tun“, begrün­det Franz Josef Posch aus Neu­kir­chen sei­ne Spen­de für sozia­le Zwe­cke an die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter. Er hat der Sozi­al­ab­tei­lung 50 Honig­glä­ser à 500g zur Wei­ter­ver­tei­lung an Bürger/innen und Fami­li­en in finan­zi­ell schwie­ri­gen Ver­hält­nis­sen gege­ben.

Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Feicht­in­ger und Sabi­ne Brun­ner (Sozi­al­ab­tei­lung) haben das flüs­si­ge Gold am 22. März 2021 von Franz Josef Posch und sei­ner Gat­tin Ger­ti ent­ge­gen­ge­nom­men. „Die Hilfs­be­reit­schaft von unse­ren Bürger/innen ist enorm groß. Daher ein herz­li­ches Dan­ke­schön an Franz Josef Posch, dass er uns die Honig­glä­ser zur Ver­fü­gung stellt. Damit kön­nen wir wie­der vie­len Fami­li­en eine klei­ne Freu­de berei­ten“, so Feicht­in­ger und Brun­ner.

Imker­meis­ter Franz Josef Posch betreut 30 Bie­nen­völ­ker und ist mit der Imke­rei bereits seit 60 Jah­ren ver­bun­den. 40 Jah­re war er zudem Wan­der­leh­rer des Oö. Bie­nen­zucht­ver­ban­des und ist in die­ser Funk­ti­on in ganz Ober­ös­ter­reich her­um­ge­kom­men. Bis heu­te ist er als gericht­lich beei­de­ter Sach­ver­stän­di­ger für Bie­nen­krank­hei­ten tätig.

Foto: Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter