Geflügelpest im Bezirk Vöcklabruck

Tei­le des Bezirks Vöck­la­bruck gel­ten der­zeit als Gebiet mit erhöh­tem Geflü­gel­pest-Risi­ko. Tier­hal­ter in Risi­ko­ge­bie­ten haben beson­de­re Pflich­ten, zudem besteht eine Mel­de­pflicht beim Auf­fin­den toter Was­ser- oder Greif­vö­gel.

Die Geflü­gel­pest hat Euro­pa wie­der erreicht und tritt seit Ende Okto­ber in vie­len Staa­ten auf, zuletzt bei Wild­enten in Bay­ern. Die­se Krank­heit ist für Geflü­gel hoch anste­ckend und kommt sowohl beim Haus­ge­flü­gel als auch bei zahl­rei­chen wild­le­ben­den Vogel­ar­ten vor. Durch infi­zier­tes Wild­ge­flü­gel kann eine Über­tra­gung in Haus­ge­flü­gel­be­stän­de statt­fin­den. Nach der­zei­ti­gem Stand der Wis­sen­schaft birgt die­se Virus­va­ri­an­te kei­ne Gefahr für die Gesund­heit der Men­schen.

Das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Sozia­les, Gesund­heit, Pfle­ge und Kon­su­men­ten­schutz hat daher Risi­ko­ge­bie­te fest­ge­legt, in wel­chen bestimm­te Schutz­maß­nah­men ein­zu­hal­ten sind.

Pflich­ten der Tier­hal­te­rin­nen und Tier­hal­ter in Gebie­ten mit erhöh­tem Geflü­gel­pest – Risi­ko

In gemisch­ten Betrie­ben die getrenn­te Hal­tung der Enten und Gän­se von übri­gem Geflü­gel Hal­tung des Geflü­gels in Stäl­len oder in oben abge­deck­ten Hal­tungs­vor­rich­tun­gen Aus­nah­me von der Hal­tung in Stäl­len, wenn Geflü­gel durch Net­ze, Dächer, hori­zon­tal ange­brach­tes Gewe­be oder ande­re geeig­ne­te Mit­tel vor dem Kon­takt mit Wild­vö­gel geschützt ist oder die Füt­te­rung und Trän­kung der Tie­re nur im Stall oder einem Unter­stand erfolgt, der das Zuflie­gen von Wild­vö­geln mög­lichst ver­hin­dert Wild­vö­gel dür­fen nicht mit Fut­ter oder Was­ser, das für das Geflü­gel bestimmt ist, in Kon­takt kom­men. Die Aus­läu­fe müs­sen gegen­über Ober­flä­chen­ge­wäs­ser, an denen sich wild­le­ben­de Was­ser­vö­gel auf­hal­ten kön­nen, aus­bruch­si­cher abge­zäunt sein Erhö­hung der hygie­ni­schen Sicher­heits­maß­nah­men: Rei­ni­gung und Des­in­fek­ti­on mit beson­de­rer Sorg­falt Jeder Ver­dacht auf das Vor­lie­gen einer Infek­ti­on mit dem Erre­ger der Geflü­gel­pest ist bei der zustän­di­gen Bezirks­haupt­mann­schaft anzu­zei­gen; im Risi­ko­ge­biet sind ins­be­son­de­re fol­gen­de Para­me­ter zu mel­den:

• Abfall der Fut­ter- und Was­ser­auf­nah­me (von mehr als 20%)

• der Abfall der Eier­pro­duk­ti­on (um mehr als 5% für mehr als 2 Tage)

• eine erhöh­te Sterb­lich­keits­ra­te (höher als 3% in einer Woche) zu mel­den

Im Bezirk Vöck­la­bruck gel­ten der­zeit fol­gen­de Ver­wal­tungs­ein­hei­ten als Gebie­te mit erhöh­tem Risi­ko:

Atter­see am Atter­see Att­nang-Puch­heim Berg im Atter­gau (nur die Katas­tral­ge­mein­de Berg) Des­sel­brunn Fran­ken­burg am Haus­ruck Inner­schwand Len­zing Mond­see Neu­kir­chen an der Vöck­la Nuß­dorf am Atter­see Redlham Regau Rüs­torf Schlatt Schörf­ling am Atter­see Schwa­nen­stadt See­wal­chen am Atter­see Stein­bach am Atter­see St. Lorenz Tief­gra­ben Timel­kam Unter­ach am Atter­see Vöck­la­bruck Weyregg am Atter­see

In den ange­führ­ten Ver­wal­tungs­ein­hei­ten gel­ten ab sofort die oben ange­führ­ten Pflich­ten gem. § 8 Geflü­gel­pest-Ver­ord­nung.