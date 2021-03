Gmundner „Poly“ stemmt Online-Erasmus-Meeting mit 107 Teilnehmenden aus sechs Nationen

Die Gmund­ner Poly­tech­ni­sche Schu­le lässt sich von der Pan­de­mie nicht ent­mu­ti­gen und ver­legt ihr Eras­mus-Pro­jekt ins Web. Die Jugend­li­chen, vor­an ein her­aus­ra­gen­der 15-jäh­ri­ger IT-Kön­ner, arran­gie­ren gera­de eine ein­wö­chi­ge Video­kon­fe­renz mit 107 Teil­neh­men­den aus 6 Natio­nen.

Die Rei­se der Gmund­ner Grup­pe nach Mal­ta – geplatzt. Das für Juli geplan­te Abschluss­tref­fen der mit­wir­ken­den Schu­len aus sechs Natio­nen in Gmun­den – vor­erst abge­sagt.

Obwohl die Pan­de­mie das zwei­te gro­ße Eras­mus-Pro­jekt der Gmund­ner Poly­tech­ni­schen Schu­le zu ver­ei­teln droh­te, strich das invol­vier­te Team der Spar­te Dienst­leis­tun­gen nicht die Segel.

„Machen wir’s halt online“ hieß es, aber das ver­lang­te nach einem infor­ma­ti­ons-tech­no­lo­gi­schen Kraft­akt, den das Team – 12 Schü­le­rin­nen, 2 Tech­ni­ker und vier Lehr­kräf­te – dank eines her­aus­ra­gen­den Tech­ni­kers aus den eige­nen Rei­he seit heu­te, Mon­tag, ein­drucks­voll bewäl­tigt.

Die Rede ist vom 15-jäh­ri­gen „Poly“-Schüler Mar­co Roi­t­hin­ger aus Eben­see, von dem man wuss­te, dass er daheim für Ver­ei­ne filmt, schnei­det, streamt und Online-Auf­trit­te erle­digt. Mar­co kam mit sei­nem pri­va­ten Regie­pult, ver­ka­bel­te ein Dut­zend Note­books in der Klas­se, zwei Saal-Kame­ras und ver­sam­mel­te mit einer erwei­ter­ten Zoom-Lizenz 107 (!) Teil­neh­mer in Schul­klas­sen und auf Home­of­fice-Plät­zen aus Mal­ta, Schwe­den, Rumä­ni­en, Spa­ni­en, Grie­chen­land und Öster­reich. Regie füh­ren er und sein Leh­rer und Pro­jekt­lei­ter Albert Hin­ter­ber­ger. Die Steue­rung dele­giert­Mar­co an die rumä­ni­schen Kol­le­gen. Die Kon­fe­renz­schal­tung dau­ert eine gan­ze Schul­wo­che.

Nicht nur tech­nisch, auch the­ma­tisch ist die Woche span­nend. „Mathe­ma­tics Revi­si­ted“, so der Arbeits­ti­tel, macht den Ein­fluss von Mathe­ma­tik auf alle erdenk­li­chen Lebens­be­rei­che greif­bar: Spie­ge­lun­gen in der Foto­gra­fie, die Fibo­nac­ci-Fol­ge in der Kunst, die His­to­rie und die im Schul­haus an die Wand gemal­ten ers­ten 100 Kom­ma­stel­len der Zahl Pi, eine Bro­schü­re über berühm­te Mathe­ma­ti­ke­rIn­nen oder die­Geo­ko­or­di­na­ten zum Kar­to­gra­phie­ren von Mal­ta. Letz­te­res war der ers­te Arbeits­auf­trag, den die Mal­te­se­rIn­nen am Mon­tag ihren Freun­den gaben.

Nähe­res zum Eras­mus-Pro­jekt: www.mathematicsrevisited.com

Damit neben den vie­len Stun­den am Bild­schirm die Lust an der Bewe­gung nicht zu kurz kommt, pro­du­zie­ren die Poly-Schü­le­rin­nen zwei „Jerusalema“-Tanzvideos, im Schul­haus und vor Schloss Ort.Diese Clips wer­den mit gleich­ar­ti­gen Vide­os der ande­ren Schu­len zu einem wun­der­ba­ren Film geschnit­ten wer­den.

Wie sehr das Pro­jekt inspi­riert und ver­bin­det, erleb­te man bei der Pro­be­schal­tung „nach Dienst“. Die Gmund­ner Mädels chat­te­ten noch lan­ge mit den Jungs aus Spa­ni­en, die wie­der­holt Tücher mit ihren pri­va­ten Tele­fon­num­mern ins Bild gehal­ten hat­ten. Da wird offen­bar ange­ban­delt, was das Zeug hält. Aber genau das macht ja „Eras­mus“ aus, und den Geist einer „Euro­pa-Schu­le“, wie das Poly kraft einer Aus­zeich­nung des Unter­richts­mi­nis­te­ri­ums seit Jah­ren eine ist.

Fotos: Stadt­amt Gmun­den