Gymnasium Gmunden Ort schließt mit 2024/25 seine Türen

Mit Ende des Schul­jah­res 2024/25 wird das Gym­na­si­um Gmun­den Ort der Kreuz­schwes­tern („Pen­si“) geschlos­sen. Die Schüler*innen, die die­sen Herbst mit der Ober- oder Unter­stu­fe star­ten, kön­nen die­se noch voll­wer­tig abschlie­ßen. Kin­der­gar­ten, Volks­schu­le und Hort blei­ben am Stand­ort bestehen und wer­den auf die Zukunft hin wei­ter aus­ge­baut.

Das tra­di­ti­ons­rei­che Gym­na­si­um Gmun­den Ort kämpft seit län­ge­rer Zeit mit schwin­den­den Schüler*innenzahlen: Wäh­rend im Schul­jahr 2004/05 noch 467 Schüler*innen das Gym­na­si­um besucht haben, sind es im kom­men­den Schul­jahr nur mehr 232. Mit 16 Neu­an­mel­dun­gen für das kom­men­de Schul­jahr ist ein Tiefst­stand erreicht.

Sin­ken­de Anmel­de­zah­len machen Betrieb unwirt­schaft­lich

Ver­schie­de­ne enga­gier­te Über­le­gun­gen zu einer Schul­ent­wick­lung mit star­ken Schwer­punkt­set­zun­gen haben in den letz­ten 15 Jah­ren lei­der nicht die not­wen­di­gen Früch­te in Form von stei­gen­den Anmel­de­zah­len getra­gen. Durch die gerin­ge­re Schüler*innenzahl kann das Gym­na­si­um nicht mehr wirt­schaft­lich geführt wer­den. Dem Mit­be­werb der zwei wei­te­ren öffent­li­chen Gym­na­si­en am Stand­ort Gmun­den mit einem rela­tiv klei­nen Ein­zugs­ge­biet war ange­sichts der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung letzt­lich nicht stand­zu­hal­ten. Die bei­den ver­blei­ben­den Gym­na­si­en kön­nen den Bedarf an Plät­zen weit­ge­hend abde­cken.

Genera­tio­nen von Eltern haben der Schu­le der Kreuz­schwes­tern seit dem Start im Jahr 1892 das Ver­trau­en für die Bil­dung ihrer Kin­der gege­ben. Absolvent*innen füh­len sich dem Gym­na­si­um weit über den Schul­ab­schluss hin­aus ver­bun­den. Die Vor­sit­zen­de des Schul­ver­eins der Kreuz­schwes­tern Sr. Maria Dolo­res Scher­rer: „Die Schlie­ßung schmerzt uns und wir wer­den uns um ein gutes Aus­lau­fen küm­mern. Von Sei­ten der Schul­lei­tung und sei­tens der Geschäfts­füh­rung wird alles unter­nom­men, für unse­re Schüler*innen einen voll­wer­ti­gen Bil­dungs­ab­schluss in Form der Matu­ra bzw. eines Abschlus­ses der Unter­stu­fe zu ermög­li­chen. Wer die­sen Herbst mit der 5. Klas­se beginnt, wird in vier Jah­ren noch matu­rie­ren kön­nen.“

„Der Stand­ort der Kin­der­bil­dungs- und ‑betreu­ungs­ein­rich­tun­gen wird wei­ter­ent­wi­ckelt. Zukünf­tig ist geplant, dem wach­sen­den Klein­kin­der­be­treu­ungs­be­darf zu ent­spre­chen und das Ange­bot zu erwei­tern. Das bringt eine schritt­wei­se Ver­än­de­rung am Pen­si-Are­al mit sich“, weist der Geschäfts­füh­rer des Schul­ver­eins, Mag. Chris­toph Burg­stal­ler, auf die Zukunfts­per­spek­ti­ve hin.

Quel­le: Ordens­ge­mein­schaf­ten Öster­reich / Foto­credit: Gym­na­si­um Ort/Keller