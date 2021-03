Hervis E‑Bike Days in Bad Ischl

Das Team der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy orga­ni­siert zum Sai­son­auf­takt am 16. und 17. April ins­ge­samt acht geführ­te eMTB-Test­tou­ren zwi­schen 15 und 40 Kilo­me­tern.

In Kleinst­grup­pen kann man dabei die Vor­tei­le eines eMoun­tain­bikes und den damit ver­bun­de­nen Fahr­spaß ken­nen­ler­nen. Gestar­tet wer­den die Tou­ren am Vor­mit­tag bzw. am frü­hen Nach­mit­tag bei der neu­en Her­vis-Filia­le in Bad Ischl. Von Ben­ger, Kili­man­ja­ro und KTM ste­hen ins­ge­samt 12 Test­bikes bereit. Eine genaue Über­sicht mit den ver­füg­ba­ren Bike-Model­len, Tou­ren­zie­len und Start­zei­ten ist unter www.trophy.at/touren zu fin­den.

Damit das gewünsch­te Bike in der rich­ti­gen Rah­men­hö­he reser­viert wer­den kann, ist eine Anmel­dung per Mail an touren@trophy.at ist erfor­der­lich!

Her­vis E‑Bike Days in Bad Ischl — Frei­tag, 16. April und Sams­tag, 17. April 2021

Foto: Hei­ko Man­dl