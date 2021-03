Kulturhauptstadt 2024 trennt sich von künstlerischem Leiter

Wie Diens­tag­nach­mit­tag bekannt gege­ben wur­de, muss der künst­le­ri­sche Geschäfts­füh­rer der “Kul­tur­haupt­stadt 2024” Ste­phan Rabl sei­nen Pos­ten ver­las­sen.

Am Diens­tag fand eine Gene­ral­ver­samm­lung der Gesell­schaf­ter der Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 GmbH in Bad Ischl statt. Der Auf­sichts­rat und die Gesell­schaf­ter konn­ten sich letz­te Woche einen Über­blick ver­schaf­fen über die Dis­kus­sio­nen um den im Herbst 2020 bestell­ten künst­le­ri­schen Geschäfts­füh­rer Ste­phan Rabl, heißt es in einer Pres­se­aus­sen­dung.

Kei­ne Eini­gung — Rabl muss gehen

Am Mon­tag fand ein wei­te­res Gespräch zwi­schen Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­dem Han­nes Hei­de und Ste­phan Rabl statt, das zu kei­ner Eini­gung führ­te. Am Diens­tag fiel die Ent­schei­dung der Gesell­schaf­ter: Da die Zugän­ge zur inhalt­li­chen Aus­rich­tung des Pro­jekts sowie zur Kom­mu­ni­ka­ti­on nach innen und außen zu unter­schied­lich waren, trennt sich die Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl – Salz­kam­mer­gut 2024 GmbH von ihrem künst­le­ri­schen Geschäfts­füh­rer Ste­phan Rabl.

„Wir bedan­ken uns bei Ste­phan Rabl, einem kom­pe­ten­ten und gut ver­netz­ten Kul­tur­ma­na­ger, für sei­ne Arbeit und wer­den auf den Ergeb­nis­sen auf­bau­en und dar­an wei­ter­ar­bei­ten. Nach Refle­xi­on der Erfah­run­gen mit die­ser Posi­ti­on wird die Nach­be­set­zung rasch erar­bei­tet,“ so Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der Han­nes Hei­de.

Die GmbH bleibt mit der kauf­män­ni­schen Geschäfts­füh­re­rin Manue­la Rei­chert voll hand­lungs­fä­hig, sie wird mit einem voll­mo­ti­vier­ten Team von 7 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern die begon­ne­nen Pro­jek­te vor­an­trei­ben. Das Team ist von 9. April bis 15. Mai mit einem mobi­len Stu­dio in allen 23 betei­lig­ten Gemein­den ON TOUR und freut sich auf regen Aus­tausch mit der Bevöl­ke­rung, heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung wei­ter.

Foto: pixabay