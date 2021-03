Landwirt von Traktor überrollt

Im Bezirk Gmun­den hat sich Mitt­woch­mit­tag ein schwe­rer Unfall ereig­net. Ein Land­wirt ist von sei­nem Trak­tor über­rollt wor­den. Der Mann wur­de ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert.

Am 10. März 2021 gegen 12:15 Uhr war ein 63-jäh­ri­ger Land­wirt aus dem Bezirk Gmun­den mit der War­tung sei­nes Trak­tors beschäf­tigt. Dabei muss­te er den Lenk­ein­schlag ver­än­dern und star­te­te hier­für den Motor.

Laut Poli­zei bemerk­te der Mann jedoch nicht, dass noch ein Gang ein­ge­legt war, wes­halb sich der Trak­tor mit dem Start­vor­gang in Bewe­gung setz­te, füh­rer­los aus der Gara­ge fuhr und nach weni­gen Metern von einer Mau­er gestoppt wur­de.

Bei­ne von Trak­tor über­rollt

Der Land­wirt wur­de anfäng­lich zwi­schen Trak­tor und einer hin­ter ihm befind­li­chen Werk­bank ein­ge­klemmt, rutsch­te unter das Kfz und wur­de von die­sem im Bereich der Bei­ne über­rollt. Er erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen an einem Bein und eine Platz­wun­de am Kopf. Er wur­de in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert, berich­tet die Poli­zei.