Mehrere Fahrzeugbergungen im Raum Bad Goisern

Am Mon­tag kam am Abend eine Len­ke­rin mit ihrem PKW auf der Fahrt von Gosau­müh­le in Rich­tung Steeg auf der Pass Gschütt Bun­des­stra­ße B166 von der Fahr­bahn ab. Das Fahr­zeug kam im Stra­ßen­gra­ben zu ste­hen und wur­de dabei beschä­digt. Die Len­ke­rin blieb beim Unfall unver­letzt. Mit dem Kran des Rüst­fahr­zeu­ges wur­de das nicht mehr fahr­be­rei­te Fahr­zeug durch die Feu­er­wehr­kräf­te gebor­gen und auf einen Abschlepp­wa­gen ver­la­den.

Am Diens­tag führ­ten die win­ter­li­chen Ver­hält­nis­se am Pötschen Pass zu zwei Feu­er­wehr­ein­sät­zen. Zunächst muss­te am spä­ten Nach­mit­tag ein Klein­trans­por­ter mit Anhän­ger gebor­gen wer­den. Trotz ange­leg­ter Schnee­ket­ten war es für den Len­ker nicht mög­lich den Pötschen Pass zu über­que­ren. Das Fahr­zeug konn­te mit dem Rüst­fahr­zeug der Feu­er­wehr St. Aga­tha zur Pass­hö­he geschleppt wer­den.

Gleich­zei­tig blieb auch noch ein LKW Zug auf der Salz­kam­mer­gut Bun­des­stra­ße vor der Pass­hö­he hän­gen. Der aus­län­di­sche Len­ker hat­te die Ket­ten­an­le­ge­pflicht miss­ach­tet. Da auch hier eine Fahr­bahn blo­ckiert wur­de, muss­te auch der LKW Zug noch zur Pass­hö­he geschleppt wer­den. Wäh­rend die­ser Arbei­ten war die Bun­des­stra­ße teil­wei­se nur ein­spu­rig befahr. (Quel­le: FF St. Aga­tha)