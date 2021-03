Rutschenden Felsblock erfolgreich gesprengt

In Gmun­den hat das Bun­des­heer Frei­tag­vor­mit­tag erfolg­reich jenen Fel­sen gesprengt, der droh­te auf die Berg­ret­tungs­sta­ti­on am Fuße des Traun­steins abzu­stür­zen.

Am Fuße des Traun­steins in Gmun­den droh­te ein etwa knapp zwei mal zwei Meter gro­ßer Fels­block abzu­stür­zen. Unmit­tel­bar gefähr­det war in ers­ter Linie das Gebäu­de der ört­li­chen Berg­ret­tung. Frei­tag­vor­mit­tag erfolg­te bei strö­men­dem Regen dann die Spren­gung des Fels­blocks durch Exper­ten des Bun­des­hee­res.

Die Spren­gung des — geschätzt zehn Ton­nen schwe­ren Blo­ckes — erfolg­te am spä­ten Frei­tag­vor­mit­tag. Das Ergeb­nis war zufrie­den­stel­lend, die Gefahr konn­te dadurch erfolg­reich gebannt wer­den. Loses Gesteins­ma­te­ri­al wur­de anschlie­ßend noch aus dem Hang ent­fernt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber