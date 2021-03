Unruhe um Kulturhauptstadt-Management

Für Unver­ständ­nis sorg­te bei eini­gen Salz­kam­mer­gut-Bür­ger­meis­tern das Ansin­nen des Auf­sichts­rats­vor­sitz­den­den der Kul­tur­haupt­stadt 2024-GmbH, Han­nes Hei­de MEP, den erst kürz­lich ein­ge­setz­ten künst­le­ri­schen Lei­ter und GmbH-Geschäfts­füh­rer, Ste­fan Rabl, von sei­nen Auf­ga­ben ent­bin­den zu wol­len.

„Die Unru­he um Ste­phan Rabl hat mich über­rascht“, sagt Gmun­dens Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf, selbst AR-Vor­sit­zen­der-Stv., „da ich per­sön­lich bis­lang einen her­vor­ra­gen­den Ein­druck von ihm hat­te und die Zusam­men­ar­beit mit Gmun­den auch äußerst viel­ver­spre­chend ver­lief. Ich hof­fe, dass bald wie­der Ruhe ein­kehrt und der gemein­sa­me Weg ziel­stre­big wei­ter­ge­führt wird.“

Ähn­lich äußert sich Scharn­steins Bür­ger­meis­ter LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger, er sitzt für die LAG Traun­stein­re­gi­on im Auf­sichts­rat. „Für mich kommt die­se Dis­kus­si­on zur Unzeit“, ärgert sich Raf­fels­ber­ger. Die bis­he­ri­ge Zusam­men­ar­beit mit den Bür­ger­meis­tern ent­wick­le sich sehr gut. „Mei­ne Kol­le­gen haben so wie ich gute Erfah­run­gen mit Ste­fan Rabl gemacht und aus heu­ti­ger Sicht wäre eine Abbe­ru­fung nicht nach­voll­zieh­bar. Ich will die­se Zusam­men­ar­beit auf jeden Fall fort­set­zen“, stellt Raf­fels­ber­ger ent­schie­den fest.

Gemein­sam appel­lie­ren sie an den AR-Vor­sit­zen­den, die Mit­ar­bei­ter in Ruhe an den gestell­ten Auf­ga­ben arbei­ten zu las­sen und alle Kraft dafür zu ver­wen­den, die Kul­tur­haupt­stadt „Bad Ischl-Salz­kam­mer­gut 2024“ zu einem vol­len Erfolg zu füh­ren.

Hei­de wehr­te sich bereits gegen die Vor­wür­fe. Rabl sei ein Exper­te, sei­ne Erfah­run­gen wür­den außer Dis­kus­si­on ste­hen. Aller­dings gebe es „unter­schied­li­che Sicht­wei­sen“ mit Rabl, und man­che Akteu­re wür­den „Hand­lungs­be­darf“ sehen, dazu zäh­len unter ande­rem Ein­rei­cher von Pro­jek­ten zur Kul­tur­haupt­stadt, berich­tet der ORF am Mon­tag.

