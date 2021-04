Bergrettung im Dauereinsatz

Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de die Berg­ret­tung Gmun­den zu drei Ein­sät­zen alar­miert.

Kurz vor 13:00 Uhr stürz­te ein Moun­tain­bi­ker am Grün­berg etwa 50 Meter in einer bewal­de­ten Rin­ne ab und blieb ver­letzt lie­gen. Er konn­te mit­hil­fe des Not­arzt­hub­schrau­bers Mar­tin 3 an einem 50m-Tau geret­tet und in wei­te­rer Fol­ge ins Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Gmun­den geflo­gen wer­den.

Such­ak­ti­on am Traun­stein

Gegen 16:00 Uhr wur­den die Berg­ret­ter auf den Traun­stein geru­fen, nach­dem ein Berg­stei­ger über Not­ruf einen Hil­fe­ruf abge­setzt hat. Es muss­te von einem Absturz aus­ge­gan­gen wer­den.

Auf­grund einer sehr schlech­ten Han­dy­ver­bin­dung konn­te die Per­son jedoch nicht mehr kon­tak­tiert und auch nicht loka­li­siert wer­den. Es wur­de eine Such­ak­ti­on ein­ge­lei­tet, an der sich 12 Mit­glie­der der Orts­stel­le Gmun­den, ein Poli­zei­hub­schrau­ber und meh­re­re Beam­ter der Alpin­po­li­zei betei­lig­ten.

Nach kur­zer Zeit wur­de bekannt, dass sich die Per­son erneut am Not­ruf mel­de­te und sich nicht am Traun­stein, son­dern am Dach­stein befand. Der Ein­satz am Traun­stein konn­te abge­bro­chen wer­den.

Not­ruf vom Mai­ralm­steig

Paral­ell zum Such­ein­satz erreich­te die Ein­satz­kräf­te ein Not­ruf von einem Paar, das am Mai­ralm­steig am Traun­stein auf­grund der win­ter­li­chen Bedin­gun­gen in eine Not­si­tua­ti­on gera­ten war.

Das Paar konn­te tele­fo­nisch auf den mar­kier­ten Weg zurück­ge­lei­tet wer­den und stieg schließ­lich selbst wie­der ab. Die erschöpf­ten Berg­stei­ger wur­den anschlie­ßend vom Ein­stieg mit einem Fahr­zeug abge­holt und konn­ten selbst­stän­dig und unver­letzt die Heim­rei­se antre­ten.

Quel­le: BRD Gmun­den