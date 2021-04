Keine Nachwuchsprobleme bei den Laakirchner Feuerwehren

Trotz der durch Covid beding­ten, schwie­ri­gen Situa­ti­on konn­te auch heu­er wie­der die Grund­aus­bil­dung in den sechs Laa­kirch­ner Feu­er­weh­ren erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den. Die Aus­bil­dung erfolg­te in den letz­ten Mona­ten unter Ein­hal­tung aller gebo­te­nen Sicher­heits­maß­nah­men.

Am ver­gan­ge­nen Mon­tag war es dann end­lich soweit. Auf dem Gelän­de der Laa­kir­chen Papier AG fand die vor­ge­schrie­be­ne prak­ti­sche Abschluss-Ein­satz­übung statt, bei der die Aus­zu­bil­den­den ihr Kön­nen unter Beweis stell­ten.

Im Anschluss dar­an über­ga­ben die ein­zel­nen Feu­er­wehr­kom­man­dan­ten die Feu­er­wehr­päs­se. Nach Abschluss der mehr­mo­na­ti­gen Basis­aus­bil­dung sind die Nach­wuchs­kräf­te jetzt voll ein­satz­be­rech­tigt. Auch die Vize­bür­ger­meis­ter Maria Ohler, Simon Krei­scher und DI Jens Baum­gart­ner sowie Feu­er­wehr­re­fe­rent Ing. Johann Treml und Pflicht­be­reichs­kom­man­dant ABI Jür­gen Sturm konn­ten sich vom hohen Aus­bil­dungs­stand über­zeu­gen.

Foto: Feu­er­wehr Laa­kir­chen