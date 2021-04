Schmuck aus Kuvert gestohlen

Ein Gold­schmied aus dem Bezirk Gmun­den wur­de vor ein paar Tagen Opfer eines Diebs. Auf dem Post­weg wur­de das Kuvert geöff­net und der Schmuck gestoh­len.

Der Mann sen­de­te am 12. April 2021 ein luft­ge­pols­ter­tes Kuvert über einen Lie­fer­dienst an einen nie­der­län­di­schen Geschäfts­part­ner. In die­sem Kuvert befan­den sich ein Paar ein­zeln ange­fer­tig­te Man­schet­ten­knöp­fe und Roh­ma­te­ria­li­en zur Fer­ti­gung eines wei­te­ren Paa­res Man­schet­ten­knöp­fe.

Auf dem Ver­sand­weg wur­de das Kuvert durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter geöff­net, die Schmuck­ge­gen­stän­de ent­nom­men und das Kuvert wie­der ver­schlos­sen. Die­ses wur­de schließ­lich am 13. April 2021 an den Emp­fän­ger in den Nie­der­lan­den zuge­stellt. Die Ermitt­lun­gen lau­fen.

Quel­le: Poli­zei OÖ