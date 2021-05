Bergführer stürzte am Traunstein ab

Ein Berg­füh­rer ist Frei­tag­nach­mit­tag am Traun­stein beim Klet­tern abge­stürzt. Der Schwer­ver­letz­te muss­te mit Hub­schrau­ber gebor­gen wer­den.

Der 38-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung klet­ter­te am 14. Mai 2021 mit einem 45-jäh­ri­gen Lin­zer die Süd-West Wand des 1.595 Meter hohen Traun­steins hoch. Am Ende der Tour seil­te der Alpin­sport­ler sei­nen Gast etwa 35 Meter bis zum nächs­ten Stand ab. Die­ser sicher­te sich an die­sem Platz. Plötz­lich stürz­te der 38-jäh­ri­ge Berg­füh­rer ab und blieb fünf Meter unter­halb sei­nes Klet­ter­be­glei­ters in einem Gebüsch in der Wand lie­gen.

Schwer­ver­letzt mit Hub­schrau­ber gebor­gen

Der 45-Jäh­ri­ge rief sofort um Hil­fe, die von ande­ren Berg­stei­gern ver­stän­digt wur­de. Der Schwer­ver­letz­te wur­de von der Mann­schaft des Not­arzt­hub­schrau­bers mit­tels Tau aus der Wand gebor­gen, am Zwi­schen­lan­de­platz erst­ver­sorgt und folg­lich in das Kli­ni­kum Wels geflo­gen. Die Besat­zung des Poli­zei­hub­schrau­bers “Libel­le” ret­te­te den 45-Jäh­ri­gen mit­tels Tau. Die genaue Unfall­ur­sa­che wird noch ermit­telt, berich­tet die Poli­zei.

Quel­le: LPD OÖ