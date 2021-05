Digitalisierungs-Trailer in Gmunden & Bad Ischl

Road-Show rund um Digi­ta­li­sie­rung, E‑Commerce, Point of Sale Lösun­gen & digi­ta­le Inno­va­ti­on im Tou­ris­mus und Han­del

Digi­ta­li­sie­rung ist gera­de jetzt ein wich­ti­ges und span­nen­des The­ma, das auch die Wirt­schafts­kam­mer Gmun­den vor­an­trei­ben möch­te und unter­stützt. Im Infor­ma­ti­ons-TRAI­LER kön­nen Sie sich direkt vor Ort am Park­platz der WKO Gmun­den und Bad Ischl zu Digi­ta­li­sie­rungs­the­men wie E‑Commerce, Point of Sale Stra­te­gien, Digi­ta­le Preis­aus­zeich­nung, Digi­tal Signa­ge infor­mie­ren.

Bei Inter­es­se mel­den Sie sich bit­te direkt für einen ganz per­sön­li­chen und kos­ten­lo­sen Bera­tungs­ter­min an. Digi­tal SIGNS by Mediahouse24 & Mai­er­ho­fer-ILW bie­tet Times­lots von 50 Minu­ten an fol­gen­den Tagen und Stand­or­ten an:

Ter­mi­ne bei der WKO Gmun­den

Do, 27.05.2021 — 8:30 ‑15:00 Uhr

Mo, 31.05.2021 — 12:00 — 17:00 Uhr

Di, 01.06.2021 — 08:30 — 17:00 Uhr

Ter­mi­ne bei der WKO Bad Ischl

Di, 08.06.2021 — 08:30 — 17:00 Uhr

Mi, 09.06.2021 — 08:30 — 17:00 Uhr

Anmel­dung bit­te tele­fo­nisch bei den Mit­ar­bei­te­rin­nen der WKO Gmun­den T 05 90909 5250 oder in der WKO Bad Ischl T 05 90909 5300.

Infos: WKO / Foto­credit: WIFI OÖ GmbH