Generationenbaum für Scharnstein gepflanzt

LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger: „Schon Klei­nes kann viel bewe­gen“

Kli­ma und Umwelt­schutz sind in der Markt­ge­mein­de Scharn­stein seit jeher ein sehr wich­ti­ges The­ma. Vie­le Pro­jek­te, wie zum Bei­spiel „Scharn­stein spart Müll“, die unter ande­rem aus dem Agen­da 21 Pro­zess ent­stan­den sind, konn­ten erfolg­reich umge­setzt wer­den.

Kli­ma­schutz sichert Lebens­qua­li­tät

„Natür­lich braucht es auch wei­ter­hin kon­ti­nu­ier­li­che und umsich­ti­ge Bemü­hun­gen für die The­men Nach­hal­tig­keit, sowie Kli­ma- und Umwelt­schutz“, zeigt sich Raf­fels­ber­ger ambi­tio­niert. All die­se Akti­vi­tä­ten sind letzt­lich dafür ver­ant­wort­lich, „dass unse­re Gemein­de auch in Zukunft ein Ort ist, wo man gut leben kann“ freut sich Raf­fels­ber­ger dar­über, dass in sei­ner Gemein­de viel unter­nom­men wird, die hohe Lebens­qua­li­tät wei­ter zu stei­gern.

Scharn­stein unter den TOP-10 in Öster­reich

Dass die Alm­tal­ge­mein­de kli­ma­tech­nisch am rich­ti­gen Weg ist, zeigt auch fol­gen­de Infor­ma­ti­on: Erst kürz­lich wur­de von Lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner ein bun­des­wei­tes Ran­king vor­ge­stellt, bei dem die Anzahl der Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen pro Ein­woh­ner erho­ben wur­den. Dem­nach ist hier die Markt­ge­mein­de Scharn­stein unter den TOP-10 in ganz Öster­reich!

Genera­tio­nen­baum gepflanzt

Aber auch mit klei­nen Schrit­ten kann Gro­ßes erreicht wer­den und das Bewusst­sein der Bevöl­ke­rung ver­stär­ken. Als sicht­ba­res und vor allem nach­hal­ti­ges Zei­chen wird auch in Scharn­stein die Initia­ti­ve von Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer „Mein Baum für OÖ“ unter­stützt. Gemein­sam mit LAbg. Bgm. Rudolf Raf­fels­ber­ger pflanz­ten Senio­ren­bund­ob­frau Eva Raf­fels­ber­ger, sowie die Ver­tre­ter der Jun­gen ÖVP Alm­tal, Chris­ti­na Kron­ber­ger und Chris­ti­an Deinhardt am Spiel­platz Scharn­stein einen Genera­tio­nen­baum.

Die ein­ge­pflanz­te Lin­de steht sinn­bild­lich für die Bedeu­tung von Umwelt und Kli­ma­schutz. „Ein The­ma, dass die Genera­tio­nen ver­bin­det und für die gesam­te Bevöl­ke­rung wich­tig ist“, so der stol­ze Bür­ger­meis­ter abschlie­ßend.

Foto: pri­vat