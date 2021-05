Lesung von Franz Froschauer

Kul­tur­re­fe­rat Ampfl­wang ver­an­stal­tet am Frei­tag, 11. Juni 2021 um 19:00 Uhr eine Lesung von Franz Froschau­er

“BAL­LA­DEN“ forever…Balladen sind erzäh­len­de Geschich­ten, es gibt sie sowohl in Lied­form, als auch in der Lite­ra­tur. Durch­le­ben Sie die­se wun­der­ba­ren Zeu­gen mensch­li­chen Seins, von fol­kig bis soulig, von klas­sisch bis modern. Ein­mal gesun­gen, ein­mal erzählt im Wech­sel­spiel der Gen­res.

Tau­chen sie ein und las­sen sie sich berüh­ren. Durch das kon­ge­nia­le Duo Danie­la Kon­rad und Her­mann Höl­ler — Gesang und Gitar­ren und der ein­fühl­sa­men Stim­me des weit über die Gren­zen bekann­ten Schau­spie­lers — Franz Froschau­er.

Die Vor­ver­kaufs­kar­ten sind bei der Markt­ge­mein­de Ampfl­wang erhält­lich.

VVK: € 8,-

Abend­kas­se: € 11,-

Foto: pri­vat