Miba Gruppe war im Vorjahr auf Platz 1 bei Patent-Neuanmeldungen

Die Miba Grup­pe ist einer der öster­rei­chi­schen Inno­va­ti­ons­füh­rer. Sie hält rund 400 Paten­te, fast 300 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sind allein in der For­schung und Ent­wick­lung beschäf­tigt. Auch im Vor­jahr hat das Unter­neh­men sei­ne Inno­va­ti­ons­kraft wie­der ein­drucks­voll unter Beweis gestellt, das zeigt der kürz­lich ver­öf­fent­lich­te Jah­res­be­richt des Öster­rei­chi­schen Patent­amts. Mit 58 Patent-Neu­an­mel­dun­gen nimmt die Miba Grup­pe dort Platz 1 unter den inno­va­tivs­ten Unter­neh­men Ober­ös­ter­reichs ein.

Patent-Neu­an­mel­dun­gen aus allen Geschäfts­be­rei­chen

Die Miba ent­wi­ckelt und pro­du­ziert funk­ti­ons­kri­ti­sche Kom­po­nen­ten zur effi­zi­en­ten und damit umwelt­freund­li­chen Gewin­nung, Über­tra­gung, Spei­che­rung und Nut­zung von Ener­gie. Man fin­det Miba Pro­duk­te welt­weit etwa in PKW, LKW oder Bus­sen. Dane­ben in Schif­fen, Flug­zeu­gen und in Bau- und Land­ma­schi­nen. Und nicht zuletzt in Wind­kraft­an­la­gen, Kraft­wer­ken und Strom­net­zen. Die Patent-Neu­an­mel­dun­gen der Miba im Vor­jahr kamen aus allen ihren Geschäfts­be­rei­chen.

Miba erhielt auch 2020 zahl­rei­che Prei­se für Inno­va­tio­nen und Pro­duk­te Zudem hat die Miba im Vor­jahr wie­der zahl­rei­che Prei­se für ihre Inno­va­tio­nen und Pro­duk­te bekom­men — unter ande­rem beim OÖ. Lan­des­preis für Inno­va­ti­on den nur für beson­ders her­aus­ra­gen­de Leis­tun­gen ver­ge­be­nen „Jury­preis für radi­ka­le Inno­va­ti­on“. Mit ihm wur­de die Miba Sput­ter-Tech­no­lo­gie aus­ge­zeich­net, ein Beschich­tungs­ver­fah­ren, das bei Flug­zeug­tur­bi­nen zu 15 Pro­zent weni­ger Treib­stoff­ver­brauch, 15 Pro­zent weni­ger CO2-Aus­stoß und 20 Pro­zent weni­ger Lärm bei­trägt.

Inno­va­ti­on ist geleb­te Unter­neh­mens­kul­tur der Miba

„Als Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men ist es uns beson­ders wich­tig, in enger Part­ner­schaft mit unse­ren Kun­den neue Lösun­gen für ihre Pro­duk­te von mor­gen zu ent­wi­ckeln“, meint Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. „Inno­va­ti­on und Tech­no­lo­gy sind daher nicht nur

Kern­wer­te der Miba. Unser Inno­va­ti­ons­geist und unser Stre­ben nach Tech­no­lo­gie-füh­rer­schaft sind auch geleb­te Unter­neh­mens­kul­tur. Inno­va­ti­on ist dabei immer eine gemein­sa­me Auf­ga­be für die gesam­te Miba. Jede Mit­ar­bei­te­rin und jeder Mit­ar­bei­ter kann und soll Ideen ein­brin­gen.“