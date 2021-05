Raser mit 196 km/h auf der Freilandstraße — 144 Anzeigen bei Kontrollen

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­den in den Nacht­stun­den in den Bezir­ken Vöck­la­bruck und Gmun­den Schwer­punkt­kon­trol­len in der Tuningsze­ne durch­ge­führt.

Bei den Kon­trol­len wur­den ins­ge­samt fünf Len­ker wegen Beein­träch­ti­gun­gen durch Alko­hol oder Sucht­gift und ein Len­ker wegen Rase­rei aus dem Ver­kehr gezo­gen. Ihnen wur­den die Füh­rer­schei­ne abge­nom­men.

196 km/h auf der Frei­land­stra­ße

Ein Raser wur­de auf der Frei­land­stra­ße mit einer Geschwin­dig­keit von 196 km/h gemes­sen. 144 Anzei­gen wur­den an die Bezirks­ver­wal­tungs­be­hör­den erstat­tet und 54 Organ­straf­ver­fü­gun­gen ein­ge­ho­ben.

Quel­le: LPD OÖ