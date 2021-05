Sprengung nach Felssturz in Steinbach am Attersee

Nach dem Fels­sturz an der B152 in Stein­bach am Atter­see Anfang Febru­ar gestal­ten sich die Sanie­rungs­ar­bei­ten sehr auf­wen­dig und schwie­rig. Aktu­ell lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen für eine gro­ße Spren­gung, die am kom­men­den Mon­tag, 3. Mai 2021 statt­fin­den soll.

Anfang Febru­ar ereig­ne­te sich ein ton­nen­schwe­rer Fels­sturz ent­lang der B152 im Gemein­de­ge­biet von Stein­bach am Atter­see. Rund 400 Meter ober­halb des Stra­ßen­ver­laufs lös­te sich ein Teil des klei­nen Schober­steins, was zu grö­ße­ren und klei­ne­ren Fels­ab­gän­gen und Stein­schlä­gen führ­te. Die ers­te klei­ne­re Spren­gung fand am 8. März 2021 statt. Unmit­tel­bar danach kam es zu einem ver­spä­te­ten Win­ter­ein­bruch.

Die Arbei­ten an der Aus­bruch­stel­le muss­ten des­halb für fünf Wochen unter­bro­chen wer­den. Auf­grund der Schnee­la­ge war die Sicher­heit für das Fach­per­so­nal in die­sem stei­len Gelän­de nicht gege­ben. Seit Mit­te vori­ger Woche ist die Aus­bruch­stel­le wie­der frei von Schnee und die Siche­rungs­ar­bei­ten kön­nen fort­ge­setzt wer­den.

Der­zeit wer­den die Vor­be­rei­tungs­maß­nah­men für die Spren­gung des absturz­be­droh­ten Fels­blo­ckes, wel­cher ein Aus­maß von ca. 750 m3 hat, durch­ge­führt. „Hier­bei han­delt es sich um eine gigan­ti­sche Mas­se. Die­se Men­ge an Gestein ent­spricht fast 100 LKW-Ladun­gen“, unter­streicht Infra­struk­tur-Lan­des­rat Mag. Gün­ther Stein­kell­ner, der sich beim Lokal­au­gen­schein ein Bild über die her­aus­for­dern­den Tätig­kei­ten mach­te.

An der Abbruch­stel­le ist auf Grund der Steil­heit des Gelän­des kein maschi­nel­ler Ein­satz für das Boh­ren der Spreng­lö­cher mög­lich. Für die­se Spren­gung müs­sen hän­disch zahl­rei­che Bohr­lö­cher her­ge­stellt wer­den. Auch die­se Arbei­ten gestal­ten sich sehr her­aus­for­dernd und anstren­gend für das Fach­per­so­nal. Die gro­ße Spren­gung ist für Mon­tag, 3. Mai 2021 um 15 Uhr vor­ge­se­hen. Unmit­tel­bar danach wird der Geo­lo­ge die Aus­bruch­stel­le begut­ach­ten und beur­tei­len, ob wei­te­re Spreng­maß­nah­men erfor­der­lich sein wer­den. Für den Fall, dass kei­ne wei­te­ren Spren­gun­gen not­wen­dig sind, kann mit einer Öff­nung der Stra­ße Ende Mai 2021 gerech­net wer­den.

Siche­rungs­pro­jekt um 6,5 Mio. Euro für 30 Jah­re

Auf Grund des ein­ge­tre­te­nen Natur­er­eig­nis­ses plant die Wild­bach- und Lawi­nen­ver­bau­ung (WLV) die Umset­zung eines flä­chen­wirt­schaft­li­chen Siche­rungs­pro­jek­tes mit einem Gesamt­bau­vo­lu­men von ca. 6,5 Mio. Euro und einer Gesamt­lauf­zeit von 30 Jah­ren. „Mit die­sem Siche­rungs­pro­jekt soll der Sied­lungs­raum im Groß­raum von Wei­ßen­bach nach­hal­tig gegen künf­ti­ge Stein­schlä­ge vom Schober­stein gesi­chert wer­den“, betont der zustän­di­ge Lan­des­rat Ing. Wolf­gang Klin­ger.

Sei­tens der WLV ist geplant, dass – abhän­gig von der Wit­te­rung – ab Herbst 2021 bzw. ab Früh­jahr 2022, als Sofort­maß­nah­me die Sturz­bahn mit den stärks­ten am Markt erhält­li­chen Stein­schlag­schutz­net­zen zusätz­lich abge­si­chert wird. „Die­se kön­nen eine Auf­prall­ener­gie von 5.000 kJ abfan­gen. Für die­sen Abschnitt des Siche­rungs­pro­jek­tes wer­den ca. 1,5 Mio. Euro inves­tiert. Als pro­vi­so­ri­scher Schutz soll die ca. 150 m brei­te Sturz­bahn mit Pan­zer­igeln des Bun­des­heers abge­si­chert wer­den“, so Lan­des­rat Klin­ger.

Nach Umset­zung die­ser Siche­rungs­maß­nah­men ist dann die Ver­kehrs­si­cher­heit der Stra­ße wie­der her­ge­stellt und die Stra­ße kann dann für den Ver­kehr wie­der frei gege­ben wer­den. „Die Siche­rungs­maß­nah­men am Stra­ßen­zug der B152 gestal­ten sich auf­wen­dig. Mit ver­ein­ten Kräf­ten konn­ten Syn­er­gie­ef­fek­te genutzt wer­den, die den Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern der Regi­on zu Gute kom­men sol­len. Wir hof­fen, dass die vor­be­rei­te­ten Maß­nah­men zufrie­den­stel­lend ver­lau­fen, um bald wie­der siche­re Mobi­li­tät gewähr­leis­ten zu kön­nen“, so Lan­des­rat für Infra­struk­tur Mag. Gün­ther Stein­kell­ner abschlie­ßend.

Quel­le: Land OÖ / Fotos: Land OÖ & laumat.at