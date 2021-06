25 Jahre Bläserurlaub Bad Goisern

Eine Klang­wol­ke der Superlative

Wenn Musik aus allen Fens­tern ertönt, Stu­den­ten mit ihren Instru­men­ten­kof­fern kreuz und quer durch Bad Goi­sern wan­dern und Pro­fes­so­ren aus Musik­uni­ver­si­tä­ten und welt­be­rühm­ten Orches­tern die Krie­moos Alm „rocken“, ist dies ein Indiz dafür, dass der Blä­ser­ur­laub Ein­zug in Bad Goi­sern gehal­ten hat.

Heu­er erlebt er unter der Lei­tung von Prof. Josef Stein­böck von der Musik­hoch­schu­le Mün­chen und dem Goi­se­rer Musik­schul­di­rek­tor Dr. Peter Brug­ger sein 25 jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Heu­er fin­det er vom 15.08 – 21.08.2021 und vom 29.08 – 4.9.2021 statt. Beim Blä­ser­ur­laub han­delt es sich nicht um ein übli­ches Blä­ser­tref­fen. Er bie­tet auf­grund sei­ner Top-Pro­fes­so­ren aus renom­mier­ten In- und aus­län­di­schen Musik­uni­ver­si­tä­ten oder welt­be­rühm­ten Orches­tern wie z.b. den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern, und zahl­rei­chen päd­ago­gi­schen Ange­bo­ten — ange­fan­gen von Ein­zel­un­ter­richt, Orches­ter­spiel, Kam­mer­mu­sik, Diri­gier- und Rhyth­mus­kur­se bis hin zu Atem­übun­gen und Auf­tritts­coa­ching – eine wert­vol­le Ori­en­tie­rung für jedes Leis­tungs­ni­veau, vom Ama­teur bis zu Stu­den­tin­nen und Studenten.

Ins­ge­samt haben seit dem Grün­dungs­jahr 1996 bereits über 14000 Stu­den­ten die­sen größ­ten Meis­ter­kurs für Blas­in­stru­men­te in Mit­tel­eu­ro­pa besucht. Sein Ruf geht weit in natio­na­le und inter­na­tio­na­le Musik­sze­ne hin­aus, Agen­tu­ren in Japan und Chi­na brin­gen all­jähr­lich Stu­den­ten nach Goi­sern, der öster­rei­chi­sche Blas­mu­sik­ver­band zeich­ne­te die­sen Kurs mit dem „Päd­ago­gi­sche Wür­di­gungs­preis“ aus. Zahl­rei­che Musi­ker­kar­rie­ren haben beim Blä­ser­ur­laub in Bad Goi­sern ihren Aus­gang genom­men, Stu­den­ten knüp­fen in Goi­sern ihre ers­ten Kon­tak­te zu Pro­fes­so­ren für ein Musik­stu­di­um, eini­ge spie­len mitt­ler­wei­le bei welt­be­rühm­ten Orches­tern wie z.b. bei den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern. Zudem gehen von die­sem Kurs immer wie­der künst­le­ri­sche Impul­se in die gesam­te öster­rei­chi­sche Blas­mu­sik­sze­ne in Form von neu­en Kom­po­si­tio­nen oder zum Bei­spiel einer neu­en Trom­pe­ten­schu­le, ver­fasst von Dozen­ten des Blä­ser­ur­laubs, hinaus.

Die musi­ka­li­sche Qua­li­tät des Blä­ser­ur­lau­bes ist jedoch nicht der ein­zi­ge Grund, wel­cher jähr­lich ca. 500 Men­schen zum gemein­sa­men Musi­zie­ren nach Bad Goi­sern bringt. Neben allem Fokus auf Wei­ter­ent­wick­lung und Stei­ge­rung der musi­ka­li­schen Fähig­kei­ten dür­fen auch der Spaß und der Genuss nicht zu kurz kom­men. Die bil­der­buch­ar­ti­ge Umge­bung mit ihren Ber­gen, Seen und zahl­rei­chen Kul­tur­schät­zen lädt förm­lich zu gemein­sa­men Unter­neh­mun­gen und gesel­li­gen Bei­sam­men­sein am Ende eines jeden Kurs­ta­ges ein. Zu den Fix­punk­ten der Kurs­wo­che zäh­len dabei das Musi­zie­ren auf diver­sen Alm­hüt­ten, eine Kurs­par­ty und spon­ta­ne Jam-Ses­si­ons in Goi­se­rer Loka­len. All dies macht den Blä­ser­ur­laub Bad Goi­sern so spe­zi­ell und ein­zig­ar­tig und zum ganz­jäh­ri­gen Gesprächs­the­ma in vie­len öster­rei­chi­schen Blas­ka­pel­len und Musikschulen.

Foto: Peter Brugger