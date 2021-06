ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut stark bei Kindervierschanzentournee 2021

Es geht wie­der los! Ers­te Bewer­be in Reit im Win­kel und Berchtesgaden

Lan­ge Zeit war es nicht sicher, ob sie tat­säch­lich statt­fin­det, aber letzt­end­lich konn­te am letz­ten Wochen­en­de grü­nes Licht für die Kin­der­vier­schan­zen­tour­nee 2021 gege­ben wer­den. Das ASVÖ Nor­dicS­ki­team Salz­kam­mer­gut war mit 8 Ath­le­ten ver­tre­ten. Für eini­ge Kin­der war es ihre ers­te Teil­nah­me bei einem Wett­be­werb und so war die Auf­re­gung natür­lich rie­sen­groß. Die hei­mi­schen Jung­ad­ler zeig­ten in dem inter­na­tio­na­len Feld der Kin­der, die bis zum Alter von 12 Jah­ren teil­nah­men, wie­der tol­le Leistungen.

Lau­ra Stein­mau­rer und Lara Gries­ho­fer waren in Reit im Win­kel erst­mals dabei und zeig­ten auf der HS 10m Schan­ze in der Mäd­chen­klas­se I schon sehr gute Sprün­ge zwi­schen 5,5m und 6m womit sie die Plät­ze 4 und 5 belegten.

In der Kin­der­klas­se K9 zeig­te Lorenz Pod­lip­nik 2 sehr gute Sprün­ge auf der HS 18m Schan­ze. Mit Sät­zen auf 16m und 17m wur­de er aus­ge­zeich­ne­ter Zwei­ter. Flo­rin Kron­ner­wet­ter erreich­te mit 2 soli­den Sprün­gen auf je 12,5m den neun­ten Rang.

Die Kin­der K10 star­te­ten auf der HS 30m Schan­ze. Adri­an Kron­ner­wet­ter zeig­te Kon­stanz und plat­zier­te sich mit Rang 6 sou­ve­rän in den Top-Ten. Xaver Schus­ter­bau­er, der erst im Win­ter mit dem Schi­sprin­gen begon­nen hat­te, durf­te erst­mals von einer HS 30m sprin­gen. Er meis­ter­te die Auf­ga­be groß­ar­tig und belohn­te sich mit Platz 12.

In der Klas­se K11 durf­te sich Luca Gries­ho­fer mit einem Flug auf 29,5m im ers­ten Durch­gang als Zwei­ter noch berech­tig­te Hoff­nun­gen auf den Sieg machen. Im 2. Durch­gang ris­kier­te er jedoch zu viel und muss­te sich mit Rang 3 zufrie­den­ge­ben. Simon Gais­ber­ger lie­fer­te 2 gute Sprün­ge ab und lan­de­te mit Platz 10 im vor­de­ren Mittelfeld.

In Berch­tes­ga­den setz­ten die Kin­der noch eins drauf. Lara erreich­te als jüngs­te Teil­neh­me­rin Platz 6. Lorenz Pod­lip­nik sicher­te sich mit Tages­höchst­wei­te den Sieg und die Füh­rung in der Gesamt­wer­tung. Luca Gries­ho­fer wur­de trotz ver­patz­tem Tele­mark wie­der Dritter.

Das NTS hat sich wie­der bären­stark gezeigt und alle freu­en sich auf die kom­men­den Bewer­be in Bischofs­ho­fen und Hinzenbach.

Foto: Hubert Grieshofer