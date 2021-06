Die Feu­er­wehr muss­te zu einer Tier­ret­tung am Mon­tag früh­mor­gens in der Schä­fer­stra­ße in Alt­müns­ter aus­rü­cken. Ein Mar­der blieb im Ein­satz eines Kanal­schach­tes ste­cken und konn­te sich nicht mehr befreien.

Anrai­ner alar­mier­ten auf­grund der lau­ten Schreie des Tie­res Poli­zei und Feu­er­wehr. Zwei Kame­ra­den rück­ten aus und konn­ten den Mar­der aus sei­ner miss­li­chen Lage befrei­en. Kaum war er frei, such­te er unver­züg­lich das Weite.

Bericht und Fotos: Feu­er­wehr Altmünster