Musical Star Mark Seibert am Traunsee

Mit Musi­cal Früh­ling Kon­zer­tedi­ti­on 1.0 star­tet eine eige­ne Kon­zert­rei­he des Musi­cal Früh­lings in Gmun­den.

Im Rah­men der jewei­li­gen Musi­cal-Spiel­se­ri­en wer­den künf­tig auch immer wie­der spe­zi­ell für Gmun­den kon­zi­pier­te Musi­cal-Kon­zer­te im Stadt­thea­ter zu erle­ben sein. Den Anfang hier­zu macht am 20. Sep­tem­ber — ein­ge­bet­tet zwi­schen den “Van Gogh”-Vorstellungen — Musi­cal-Star Mark Sei­bert. Beglei­tet mit Pia­no und Cel­lo, sowie einem Spe­cial-Guest, erwar­tet das Publi­kum ein stil­vol­ler Abend mit bekann­ten Hits aus Musi­cal und Pop in neu­er Inter­pre­ta­ti­on. Mark Sei­bert, u.a. bekannt als Tod in „Eli­sa­beth“, freut sich bereits auf Gmun­den:

“Ich ken­ne Eli­sa­beth Siko­ra ja noch vom Stu­di­um und habe natür­lich immer wie­der mit­be­kom­men, was sie mit ihrem Mann hier in Gmun­den auf­ge­zo­gen hat und was sich hier tut. Ich hab mich sehr gefreut, als sie mich gefragt hat, für einen Abend Teil des Musi­cal Früh­lings zu sein.”

Wie auch schon bei den Musi­cal­pro­duk­tio­nen, ist es dem Team wich­tig auch bei den Kon­zer­ten etwas ganz Beson­de­res zu bie­ten. “Wir haben schon seit Anbe­ginn des Musi­cal Früh­lings immer wie­der die Idee von einer Art Wohn­zim­mer-Gala­kon­zert-Rei­he gehabt. Aber nicht wie jetzt durch Coro­na not­wen­dig gewor­den, son­dern live im Thea­ter, sehr ele­gant, aber mit einer für Kon­zer­te unge­wöhn­lich per­sön­li­chen und inti­men Note, ganz so als wäre das Publi­kum zu Gast im Wohn­zim­mer des Künst­lers, der Künst­le­rin.” sagt Mar­kus Olz­in­ger, der sich freut, dass die­se Idee nun ihre Umset­zung fin­det.

Es heisst, schnell sein, denn das Platz­an­ge­bot im Stadt­thea­ter ist sehr begrenzt. Wei­te­re Infos bald unter www.musical-gmunden.com