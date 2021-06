Neu beschilderte Pferdeeisenbahn-Wanderwege

Zwei Wan­der­we­ge ent­lang der nost­al­gi­schen Pfer­de­ei­sen­bahn­stre­cke in Rich­tung Ober­weis und in Rich­tung Stey­rer­mühl wur­den heu­er neu beschil­dert. Start­punkt der Wan­der­rou­ten ist jeweils der Park­platz Schul­zen­trum Laa­kir­chen, wo genü­gend Park­mög­lich­kei­ten vor­han­den sind.

Eine klei­ne Wan­der­grup­pe, gelei­tet von Frau Ros­wi­tha Wein­hei­mer, von dem Arbeits­kreis „Gesun­de Gemein­de Laa­kir­chen“, erwan­der­ten am Sams­tag, dem 12. Juni 2021 den süd­li­chen Teil der Rou­te bis zum Stadt­teil Ober­weis. „Die Wan­de­rung bie­tet einen traum­haf­ten Aus­blick auf den Traun­stein und das Höl­len­ge­bir­ge. Dane­ben laden diver­se Ein­kehr­mög­lich­kei­ten zum Ver­wei­len ein“, so Frau Wein­hei­mer, die sich mit drei wan­der­freu­di­gen Beglei­tern bei herr­li­chem Wet­ter auf den gut beschil­der­ten Weg mach­te. Beschrei­tet man die Pfer­de­ei­sen­bahn-Wan­der­we­ge, wan­dert man auf his­to­ri­schen Pfaden.

„Wir freu­en uns, mit dem Wan­der­weg ein Stück Geschich­te unse­rer Gemein­de in Erin­ne­rung zu rufen. Bereits vor 185 Jah­ren lag Laa­kir­chen als eine von weni­gen Orten Öster­reichs bzw. Euro­pas an einer Eisen­bahn­li­nie. Die­se ers­te gro­ße Über­land­bahn Euro­pas hat auch zur indus­tri­el­le Ent­wick­lung unse­rer Stadt bei­getra­gen“, so Stadt­rä­tin und Arbeits­kreis­lei­te­rin „Gesun­de Gemein­de“ Regi­na Hirschmann.

Die zwei beschil­der­ten Wan­der­we­ge haben eine Län­ge von 9,6 km bzw. 7 km und sind leicht mit gerin­gem Höhen­un­ter­schied zu erwan­dern. Die Rou­ten sind im Laa­kirch­ner Stadt­plan ein­ge­zeich­net, der am Stadt­amt Laa­kir­chen aufliegt

Foto: pri­vat