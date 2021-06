Schwerer Unfall mit E‑Bikes

Ein E‑Bike-Unfall for­der­te am Sonn­tag in Bad Ischl zwei Verletzte.

Am 20. Juni 2021 um 16:13 Uhr kam es im Gemein­de­ge­biet von Bad Ischl zu einem schwe­ren Unfall zwi­schen zwei E‑Bikern. Die bei­den Män­ner im Alter von 50 und 58 Jah­ren aus dem Bezirk Gmun­den, die in die­sel­be Rich­tung fuh­ren, kamen aus noch unge­klär­ter Ursa­che so unglück­lich zu Sturz, dass bei­de in einen ca. 170 cm tie­fen, aus­ge­trock­ne­ten Ent­wäs­se­rungs­gra­ben neben der Fahr­bahn stürz­ten und dort lie­gen blie­ben. Der 50-jäh­ri­ge E‑Biker dürf­te durch den Unfall leicht ver­letzt wor­den sein. Der 58-Jäh­ri­ge erlitt schwe­re Ver­let­zun­gen und wur­de nach der Erst­ver­sor­gung durch die Ret­tungs­kräf­te ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ