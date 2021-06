Streit zwischen Kellner und Gast eskalierte

Eine Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen einem Gast und einem Kell­ner ist am Sonn­tag in See­wal­chen am Atter­see eska­liert. Es soll zu einem Kopf­stoß gekom­men sein. Ein Kon­tra­hent kam mit einem Base­ball­schlä­ger zurück.

Am 13. Juni 2021 gegen 20:50 Uhr kam es in See­wal­chen am Atter­see in einem Gast­haus zu einer gegen­sei­ti­gen Kör­per­ver­let­zung sowie zu einer gegen­sei­ti­gen gefähr­li­chen Dro­hung zwi­schen einem 58-jäh­ri­gen Ange­stell­ten und einem 25-jäh­ri­gen Gast, berich­tet die Polizei.

In der Gast­stät­te wur­de ein Fuß­ball­spiel über­tra­gen. Ein Gast soll eine abfäl­li­ge Bemer­kung über einen der Spie­ler gemacht haben. Dies habe den Ange­stell­ten so gestört, dass die­ser ihm einen Kopf­stoß ver­passt hat. Der 25-Jäh­ri­ge soll dar­auf­hin den 58-jäh­ri­gen Kell­ner atta­ckiert und leicht ver­letzt haben. Dar­auf­hin habe der 58-Jäh­ri­ge den 25-Jäh­ri­gen und des­sen Vater mit dem Umbrin­gen bedroht.

Atta­cke mit Baseballschläger

Der Gast ist danach nach Hau­se gegan­gen und eini­ge Zeit dar­auf mit einem Base­ball­schlä­ger zurück­ge­kom­men. In wei­te­rer Fol­ge habe er den 58-Jäh­ri­gen bedroht und mit dem Base­ball­schlä­ger gegen ein Fens­ter geschla­gen. Nach Abschluss der Ermitt­lun­gen und Ver­neh­mun­gen wird Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung sowie gefähr­li­cher Dro­hung an die Staats­an­walt­schaft Wels erstat­tet. Bei­de Betei­lig­ten stam­men aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, so die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ