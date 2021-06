Zwei neue Primare für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Salzkammergut Klinikum

Mit 1. Juli 2021 über­neh­men zwei neue Pri­ma­re die Lei­tung der Abtei­lung für Anäs­the­sio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin an den bei­den Stand­or­ten Gmun­den und Vöck­la­bruck des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesundheitsholding.

In Gmun­den wird Dr. Mar­kus Fran­ner (51) neu­er Pri­mar der Abtei­lung, in Vöck­la­bruck Dr. Chris­ti­an Dop­ler (45). Bei­de hat­ten die­se Posi­ti­on bereits seit dem 1. Dezem­ber 2020 inte­ri­mis­tisch inne.

Der aus Nie­der­ös­ter­reich stam­men­de Dr. Mar­kus Fran­ner (51) schloss das Stu­di­um der Human­me­di­zin an der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Wien ab, wo er 1996 pro­mo­vier­te. Bereits sei­nen drei­jäh­ri­gen Tur­nus absol­vier­te er im heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum in Gmunden

sowie am heu­ti­gen Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum in Linz. 1999 leg­te er sein Not­arzt­di­plom ab.

Die anschlie­ßen­de Aus­bil­dung zum Fach­arzt für Anäs­the­sio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin erfolg­te erneut in Gmun­den sowie in Vöck­la­bruck am heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum. Danach war Dr. Fran­ner als Ober­arzt und Not­arzt im heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den tätig.

Zudem war er von 2007 bis 2009 lei­ten­der Not­arzt des NEF-Stütz­punk­tes in Gmunden.

Dr. Mar­kus Fran­ner unter­rich­te­te dar­über hin­aus ab dem Jahr 2000 an der Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­schu­le Gmun­den und war 2014 bis 2017 wis­sen­schaft­li­cher Lei­ter der Schu­le. Die Funk­ti­on des inte­ri­mis­ti­schen Lei­ters der Abtei­lung für Anäs­the­sio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin in Gmun­den hat­te Dr. Fran­ner bereits von 2016 bis 2019 inne und schließ­lich erneut ab dem 1. Dezem­ber 2020.

Dazwi­schen war er Stand­ort­lei­ter des Insti­tuts für Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin im Haus. Dr. Fran­ner ist dar­über hin­aus als Grün­dungs­mit­glied des kli­ni­schen Ethik-Komi­tees Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum aktiv sowie Kata­stro­phen­be­auf­trag­ter des Stand­orts Gmunden.

Dr. Mar­kus Fran­ner ist ver­hei­ra­tet und Vater von zwei Kin­dern. Er lebt mit sei­ner Fami­lie in Gmun­den. In sei­ner Frei­zeit trifft man ihn beim Sport. Neben dem Lau­fen, Moun­tain­bi­ken, Ski­fah­ren oder Berg­stei­gen gehört sei­ne abso­lu­te Lei­den­schaft dem Fuß­ball: Er ist Mitglied

der öster­rei­chi­schen Ärz­te-Fuß­ball­na­tio­nal­mann­schaft. Begeis­tern kann er sich jedoch auch für Musik und das Reisen.

Dr. Chris­ti­an Dop­ler (45), gebo­ren in Gries­kir­chen, stu­dier­te an der Uni­ver­si­tät in Wien Human­me­di­zin. Nach sei­nem drei­jäh­ri­gen Tur­nus am heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum in Vöck­la­bruck absol­vier­te er die fünf­jäh­ri­ge Aus­bil­dung zum Fach­arzt für Anäs­the­sio­lo­gie und

Inten­siv­me­di­zin am heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck, am AKH Wien und am heu­ti­gen Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Linz. Im Anschluss folg­te das euro­päi­sche Fach­arzt­di­plom für Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin (DESA). Zudem gehört Dr. Dop­ler seit 2009 als Flug­ret­tungs­arzt zum ÖAMTC-Flug­ret­tungs­dienst am Stütz­punkt Suben.

Seit 2012 ist Dr. Dop­ler am Stand­ort Vöck­la­bruck des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums als lei­ten­der Ober­arzt der Inten­siv­sta­ti­on (ICU) tätig. 2017 wur­de er stell­ver­tre­ten­der Lei­ter der Abtei­lung für Anäs­the­sio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin im Haus. 2019 wur­de er schließ­lich mit der

Stand­ort­lei­tung der Abtei­lung betraut und über­nahm mit 1. Dezem­ber 2020 die inte­ri­mis­ti­sche Abteilungsleitung.

Dr. Chris­ti­an Dop­ler ist ver­hei­ra­tet und Vater zwei­er Kin­der. Er lebt mit sei­ner Fami­lie in Gam­pern. Sei­ne Frei­zeit ver­bringt Dr. Dop­ler am liebs­ten mit sei­ner Fami­lie. Als Aus­gleich zum her­aus­for­dern­den Berufs­all­tag fin­det er Ent­span­nung beim Rad­fah­ren (Moun­tain­bike und

Renn­rad) sowie beim Skitourengehen.

„Ich freue mich, dass wir mit den getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dun­gen für die Stand­or­te Gmun­den und Vöck­la­bruck des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums zwei fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­kei­ten enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Dr. Fran­ner und Dr. Dop­ler mit ihren Teams in Gmun­den und Vöck­la­bruck alles Gute für ihre künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.

