Schloss­kon­zert mit der Stadt­ka­pel­le Gmunden

Musik ver­bin­det Men­schen und dies wur­de heu­te Mitt­woch 21.7.2021 beim Schloss­kon­zert der Stadt­ka­pel­le Gmun­den ganz klar bewie­sen. Ein lau­er Som­mer­abend, tol­les Publi­kum und eine hoch­mo­ti­vier­te Musik­ka­pel­le mit Musiker/innen aller Alters­grup­pen, Herz was willst du mehr!

Feder­füh­rend für die Schloss­kon­zer­te konn­te Komm. Rat Franz SCHIND­LAU­ER eine gro­ße Schar von Musik­be­geis­ter­te begrü­ßen. Dar­un­ter auch der Bür­ger­meis­ter der Stadt Gmun­den Mag. Ste­fan KRAPF als Haus­herr des See­schloss Ort, Frau Chris­ti­ne ZEMANN Kul­tur Stadt­rä­tin und natür­lich die Stadt­ka­pel­le Gmun­den mit Kapell­meis­ter Lui­gi THUR­NER, Obfrau Eli­sa­beth HOFER-WICKE und Spre­cher und Musi­ker Mag. Hubert SCHMIDHUBER.

Und dann zün­de­te die Stadt­ka­pel­le ein Feu­er­werk an musi­ka­li­schen Klän­gen. Vie­le Pol­ker­stü­cke wie die Anja Pol­ker, Böh­mi­scher Wind und die Sla­vo­ni­cka Pol­ka, Mär­sche wie der Stö­ckel­pflas­ter Marsch, Erz­her­zog Albrecht Marsch und der Her­ze­go­wi­na Marsch, Roman­tik pur mit “ganz in weiß” von Roy Black, “weit, weit weg” von Hubert von Goi­sern mit einem Solo von Jung­mu­si­ker Sebas­ti­an NEU­MANN auf sei­ner Trom­pe­te und vie­le bekann­te Musik­stü­cke, die das Publi­kum zum mit­sin­gen und klat­schen hin­riss. Und im Nu war die musi­ka­li­sche Stun­de wie­der viel zu schnell vor­bei und ende­te mit dem Stück „Mein Öster­reich“ und tosen­dem Applaus mit Bra­vo Rufe der Besucher.

Die Schloss­kon­zert Rei­he geht am 28.7.2021 mit dem Musik­ver­ein St. Geor­gen im Atter­gau, am 4.8.2021 mit der Werks­ka­pel­le Stey­rer­mühl und am 11.8.2021 mit der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den Engl­hof weiter.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS