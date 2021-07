Alkolenker schrie rechtsextremen Parolen

Am Sams­tag soll ein Betrun­ke­ner im Mond­see­land rechts­ex­tre­me Paro­len von sich gege­ben haben. Kurz dar­auf setz­te sich der Mann mit knapp 2,5 Pro­mil­le hin­ters Steu­er und fuhr los.

Ein 35-jäh­ri­ger Deut­scher soll am 10. Juli 2021 in St. Lorenz einen Pas­san­ten mit rechts­ex­tre­mem Gedan­ken­gut beläs­tigt haben. Nach­dem der Pas­sant ihn zurück­wies, ging er zu sei­nem Fahr­zeug und trank Bier. Kur­ze Zeit spä­ter sei er wie­der aus sei­nem Fahr­zeug gestie­gen und habe rechts­ex­tre­me Paro­len geschrien. Anschlie­ßend setz­te er sich in sein Auto und fuhr Rich­tung Mond­see. Der Pas­sant ver­stän­dig­te in der Zwi­schen­zeit die Poli­zei. Kurz dar­auf konn­te der deut­sche Len­ker ange­hal­ten werden.

Len­ker hat­te 2,44 Promille

Ein durch­ge­führ­ter Alko­mat­test ergab einen Wert von 2,44 Pro­mil­le. Dem Mann wur­den Füh­rer­schein und Fahr­zeug­schlüs­sel an Ort und Stel­le abge­nom­men. Der Deut­sche gab an, dass er es in Deutsch­land nicht mehr aus­ge­hal­ten hät­te, sich seit ca. einer Woche in Öster­reich auf­hält und in sei­nem Fahr­zeug schläft, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ