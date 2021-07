Ein Dank für die Hilfe

Eine Woche ist es her, dass auch über das Orts­ge­biet Frauns­dorf (Gemein­de Ohls­dorf) das gewal­ti­ge Unwet­ter zog. Die­ser Teil des Ein­satz­ge­bie­tes der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Aurach­kir­chen war beson­ders stark vom Hagel getrof­fen worden.

Der Schnee­pflug muss­te die Stra­ße vom Hagel befreien.

Ein sehr arbeits­in­ten­si­ver Ein­satz war in die­sem Bereich ein Ein­fa­mi­li­en­haus. Vom nahe­lie­gen­der Feld wur­de eine Unmen­ge an Schlamm gemischt mit Hagel­kör­nern auf das Grund­stück gespült, der Kel­ler wur­de kom­plett ver­wüs­tet und das gesam­te Grund­stück verschlammt.

Gemein­sam wur­de mit der Fami­lie geschau­felt und geschau­felt. Es war dies die Schwes­ter des Ohls­dor­fer Karl Kal­ten­brun­ner, der eben­so dort mit sei­ner Fami­lie und den Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der FF Aurach­kir­chen bis zu den Knien im Dreck stand und mit­half, den Morast zu beseitigen.

Für die Hil­fe der Feu­er­wehr zeig­te sich der Unter­neh­mer Karl Kal­ten­brun­ner, Seni­or­chef von Inter­sport Kal­ten­brun­ner, nun sehr groß­zü­gig und bedank­te sich bei den im Ein­satz gestan­de­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den mit je einem Paar Salo­mon Wan­der­schu­hen. “Wir waren so dank­bar, dass die Hil­fe so rasch und tat­kräf­tig kam, eini­ge Mit­glie­der der Feu­er­wehr hat­ten selbst Schä­den Zuhau­se, hal­fen aber fast bis zum Umfal­len bei uns mit, da woll­te ich mich ein­fach bedan­ken für die­se Groß­her­zig­keit”, so Karl Kaltenbrunner.

Kom­man­dant HBI Robert Mir­la­cher war über­wäl­tigt von die­ser Aner­ken­nung. “Wir bekom­men immer ein Dan­ke, freu­en uns hel­fen zu kön­nen und auch, wenn wir etwas zum Trin­ken und Essen bekom­men im Ein­satz. Mei­ne Mann­schaft ist ein total läs­si­ges Team und ich bin stolz vor­ne zu ste­hen, des­halb freut es mich, dass Herr Kal­ten­brun­ner sich so groß­zü­gig bedankt, dies ist kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit und wir neh­men die Wan­der­schu­he dank­bar für unse­re Frei­zeit an, wo wir wie­der Kraft für den Ernst­fall tan­ken, DAN­KE”, so Kom­man­dant Mirlacher.

Foto: pri­vat