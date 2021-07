Fertigstellung Hochwasserschutzanlage Lindach

Nach dem ver­hee­ren­den Hoch­was­ser­er­eig­nis 2016 wur­de unver­züg­lich mit den Pla­nun­gen von Hoch­was­ser­schutz­maß­nah­men für Laa­kir­chen begon­nen. Nach der Fer­tig­stel­lung der Hoch­was­ser­schutz­an­la­ge Fraun­berg Süd im Juni 2018 konn­te nun auch die Hoch­was­ser­schutz­lan­ge in Lin­dach am 2. Juli 2021 offi­zi­ell eröff­net werden.

Zwei Däm­me im Bereich Pech­lei­ten und Bach­stra­ße mit dazu­ge­hö­ri­gen Durch­lass- und Aus­lauf­bau­wer­ken sowie ein Ablei­tungs­ka­nal sol­len die Ort­schaft Lin­dach zukünf­tig vor 100jährigen Hoch­was­ser­er­eig­nis­sen schüt­zen. „Bei den Hoch­was­ser­schutz­la­gen in Lin­dach han­del­te es sich um sehr kom­ple­xe Bau­vor­ha­ben, wel­che aus meh­re­ren Anla­ge­tei­len bestehen“, berich­tet der für die Pla­nung der Anla­ge zustän­di­ge Zivil­tech­ni­ker Dipl. Ing. Josef Sperrer.

Bau­maß­nah­men in Pech­lei­ten und Bachstraße

Den Hoch­was­ser­rück­halt über­neh­men zukünf­tig zwei Däm­me, die im Ernst­fall 130.000 m³ Was­ser in der Bach­stra­ße und 17.000 m³ Was­ser in Pech­lei­ten zurück­hal­ten kön­nen. Um die Was­ser­men­gen ord­nungs­ge­mäß ablei­ten zu kön­nen, wur­de im Bereich Pech­lei­ten ein knapp 600 m lan­ger Ablei­tungs­ka­nal errich­tet. Im Bereich Bach­stra­ße ersetzt eine neue Brü­cke eine alte Ver­roh­rung. Im Ort Lin­dach wur­den leis­tungs­fä­hi­ge Ein­lauf­bau­wer­ke errich­tet und in der Fol­ge die Stra­ßen­füh­rung optimiert.

Zusam­men­spiel von Pla­nern, Behör­den, Fir­men und Bewoh­nern ver­lief optimal

Ins­ge­samt 24.000 m³ Mate­ri­al wur­den auf­be­rei­tet und hoch­wer­tig ver­dich­tet in den Damm ein­ge­baut. Das erfor­der­li­che Erd­ma­te­ri­al konn­te vor Ort gewon­nen wer­den. Durch die Bei­mi­schung von ins­ge­samt 36 Ton­nen Cine­rit, das von der Fir­ma EEVG, einer hei­mi­schen Toch­ter­fir­ma der bei­den Papier­fa­bri­ken Laa­kir­chen und Stey­rer­mühl aus Alt­pa­pier gewon­nen wird und zur Boden­sta­bi­li­sie­rung dient, konn­ten die hohen Anfor­de­run­gen an das Damm­ma­te­ri­al erreicht werden.

„Das opti­ma­le Zusam­men­spiel der Pla­nungs­be­auf­trag­ten, der aus­füh­ren­den Fir­men, der zustän­di­gen Behör­den und auch der Bewoh­ner und Bewoh­ne­rin­nen Lin­dachs erleich­ter­te den Bau der Hoch­was­ser­schutz­an­la­ge enorm. Ich möch­te mich bei allen für ihren Ein­satz, das Enga­ge­ment und das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en bedan­ken“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feichtinger.

Erfreu­lich ist auch, dass die Kos­ten­schät­zung hal­ten wird. Ins­ge­samt wur­den 3,2 Mil­lio­nen Euro in den Hoch­was­ser­schutz inves­tiert. 48,9 Pro­zent kom­men vom Bund, das Land über­nahm 40 Pro­zent und die Stadt­ge­mein­de inves­tier­te die rest­li­chen 11,1 Prozent.

Lage: Ort­schaft Lin­dach — Pech­lei­ten, Bachstraße

Zeit­ab­lauf: Juli 2016 – Hochwasserereignis

2016 – Ent­wick­lung Hochwasserschutzmaßnahmen

Jän­ner 2018 – Ertei­lung der was­ser­recht­li­chen Bewilligung

2018 – Bereit­stel­lung der finan­zi­el­len Mittel

Okto­ber 2019 – Beginn der Baumaßnahmen

Spät­herbst 2019 – Funk­ti­ons­fä­hig­keit Hochwasserschutzanlage

Bau­trä­ger: Stadt­ge­mein­de Laakirchen

Pla­nung: Dipl.-Ing. Josef Sper­rer Spiel­dor­fer­stra­ße 2, 4653 Eberstalzell

Aus­füh­ren­de Fir­ma: Lah­ner­bau GmbH, 4662 Laakirchen

Bau­fir­men: Fir­ma Asa­mer Kies- und Beton­wer­ke GmbH, 4694 Ohlsdorf

Kos­ten: 3,2 Mio. Euro 48,9 % — Bund, 40 % — Land, 11,1 % Stadt­ge­mein­de Laakirchen

Foto: pri­vat