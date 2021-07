Gegenseitiger Besuch der Grünen Bürgermeisterkandidatinnen

Feicht­in­ger/­Pick­hardt-Kröp­fel: „Mehr Tem­po beim Klimaschutz“

Die Grü­nen Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin­nen Uli Feicht­in­ger (Gmun­den) und Son­ja Pick­hardt-Kröp­fel (Vöck­la­bruck) besuch­ten sich gegen­sei­tig und tausch­ten sich über die Gemein­de­po­li­tik aus. „Die Pro­blem­la­gen sind in bei­den Städ­ten ähn­lich – Zurück­drän­gen von Grün­raum, Leer­stand in den Innen­städ­ten, Ver­kehrs­zu­nah­me und zu wenig Tem­po beim Kli­ma­schutz“, so Feicht­in­ger und Pick­hardt-Kröp­fel. Geht es in Gmun­den aktu­ell um die Rodung von Auwald für Park­plät­ze, sind es in Vöck­la­bruck feh­len­de Bäu­me und Grün­zo­nen im Zentrum.

Bei­de Gemein­den kämp­fen mit zuneh­men­den Leer­stän­den in den Innen­städ­ten und mit der Belas­tung durch den moto­ri­sier­ten Indi­vi­du­al­ver­kehr. Aus­ge­tauscht wur­den dabei die Grü­nen Vor­schlä­ge zur Zen­trums­be­le­bung und zur Ver­kehrs­be­ru­hi­gung. In Gmun­den soll­te es gelin­gen, einen begrün­ten Rat­haus­platz mit der Alt­stadt bes­ser zu ver­bin­den und so die Innen­stadt für Tourist*innen attrak­ti­ver zu machen. In Vöck­la­bruck wür­de eine sai­so­na­le ganz­tä­gi­ge Fuß­gän­ger­zo­ne die Auf­ent­halts­qua­li­tät am Stadt­platz wesent­lich verbessern.

Bei den Besu­chen wur­den aber auch zukunfts­wei­sen­de Pro­jek­te vor­ge­stellt, wie das Offe­ne Kunst- und Kul­tur­haus (OKH) in Vöck­la­bruck oder das attrak­ti­ve Ange­bot der „Regio­tram“ in Gmun­den. Die bei­den Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin­nen sind sich einig, dass es in bei­den Gemein­den mehr Tem­po beim Kli­ma­schutz braucht. „Für den Kli­ma­schutz ist es nicht egal, wer im Rat­haus regiert. Star­ke Grü­ne im Gemein­de­rat und Bür­ger­meis­te­rin­nen, die dem Kli­ma­schutz höchs­te Prio­ri­tät ein­räu­men, sind die Basis für erfolg­rei­chen Umwelt- und Kli­ma­schutz“, schlie­ßen Feicht­in­ger und Pickhardt-Kröpfel.

Foto: Grü­ne