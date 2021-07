Gurgeltests auch in Gmunden und Vöcklabruck möglich

Ober­ös­ter­reich star­tet nach Wien als zwei­tes Bun­des­land ab kom­men­der Woche mit PCR-Gur­gel­tests schritt­wei­se in den Bezir­ken Linz, Gmun­den und Vöck­la­bruck. Die Gur­gel­tests sind für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gra­tis, die Kos­ten über­nimmt der Bund.

Ober­ös­ter­reich ist damit nach Wien das zwei­te Bun­des­land, das die­se Test­mög­lich­keit anbie­ten wird. Die Gur­gel­tests fal­len in die Kate­go­rie der PCR-Tests und bie­ten eine sehr zuver­läs­si­ge Infor­ma­ti­on über even­tu­el­le Anste­ckun­gen. Dar­über hin­aus bie­ten sie die Mög­lich­keit einer effi­zi­en­ten Sequenzierung.

„Mit Blick auf den Herbst ist es wich­tig, schon jetzt alle mög­li­chen Schrit­te zu set­zen, die uns hel­fen, ein neu­er­li­ches Anstei­gen der Infek­ti­ons­zah­len, auch im Zusam­men­hang mit der hoch­an­ste­cken­den Del­ta-Vari­an­te, mög­lichst ein­zu­däm­men. Der aller­wich­tigs­te und wirk­sams­te Schritt ist in jedem Fall die Schutz­imp­fung gegen die Coro­na-Krank­heit. Zusätz­lich gibt es ein­fa­che und nie­der­schwel­li­ge Testan­ge­bo­te. Mit den PCR-Gur­gel­tests erwei­tern wir noch­mal das bür­ger­freund­li­che Testan­ge­bot“, so Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer und betont wei­ter, dass Ober­ös­ter­reich das ers­te Flä­chen­bun­des­land sei, das Gur­gel­tests anbie­te. Für ein Flä­chen­bun­des­land wie Ober­ös­ter­reich sei­en die logis­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen natür­lich ungleich höher als für eine Groß­stadt wie Wien.

„Die Schutz­imp­fung bleibt der wirk­sams­te Schutz vor schwe­ren Ver­läu­fen des gefähr­li­chen Coro­na-Virus. Daher muss die obers­te Prä­mis­se bei der Bekämp­fung der Pan­de­mie lau­ten, eine mög­lichst hohe Durch­imp­fungs­ra­te zu errei­chen. Bis dahin sind die Coro­na-Tes­tun­gen eine Säu­le, um das Infek­ti­ons­ge­sche­hen ein­zu­däm­men. In Vor­be­rei­tung auf eine vier­te Wel­le stel­len die Gur­gel­tests eine gute Ergän­zung des Testan­ge­bots dar“, so Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­te­rin und Gesund­heits­re­fe­ren­tin Chris­ti­ne Haber­lan­der und meint wei­ter: „Die kos­ten­lo­sen Gur­gel­tests haben den Vor­teil einer prä­zi­se­ren sowie raschen Aus­wer­tung auf der Haben-Sei­te und geben damit mehr Sicher­heit. Wir möch­ten in einer Pilot­pha­se prü­fen, ob das Kon­zept ‚Alles gur­gelt‘ gut von der Bevöl­ke­rung ange­nom­men wird. Eine Aus­rol­lung ist bei guter Reso­nanz auch auf das gesam­te Bun­des­land denkbar.“

„Der­zeit sind sechs von zehn Lin­ze­rin­nen und Lin­zern zumin­dest ein­mal geimpft. Für jene Men­schen, die – aus wel­chen Grün­den auch immer – noch nicht gegen Covid-19 immu­ni­siert sind, gilt es ein mög­lichst nie­der­schwel­li­ges und ver­läss­li­ches Test­netz zur Ver­fü­gung zu stel­len. Ich begrü­ße den Start von ‚Alles Gur­gelt!‘ in unse­rem Bun­des­land, da wir größt­mög­li­che Frei­heit im täg­li­chen Leben nur bei größt­mög­li­cher Sicher­heit gewähr­leis­ten kön­nen“, betont Klaus Luger, Bür­ger­meis­ter der Lan­des­haupt­stadt Linz und Vor­sit­zen­der des OÖ Städtebundes.

Gestar­tet wird schritt­wei­se in den Bezirken:

Linz Stadt (Start 19.07.)

Gmun­den (Start 02.08.)

Vöck­la­bruck (Start 02.08.)

Die Tests kön­nen in den BIPA-Filia­len der teil­neh­men­den Bezir­ke abge­holt wer­den. Abge­ben kann man die Pro­be bei allen REWE-Stand­or­ten in die­sen Bezir­ken. Nach­dem „Alles Gur­gelt!“ vor­erst in drei Bezir­ken gestar­tet wird, ist die Abga­be oder Abho­lung wäh­rend der Pilot­pha­se auch aus­schließ­lich in die­sen möglich.

So funk­tio­nie­ren die Gurgeltests

Über die Home­page www.allesgurgelt.at kön­nen sich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger einen Bar­code holen. Durch Vor­zei­gen in einer Filia­le der Dro­ge­rie­markt­ket­te BIPA in den teil­neh­men­den Bezir­ken (15 im Bezirk Linz-Stadt, neun im Bezirk Gmun­den, acht im Bezirk Vöck­la­bruck) kön­nen dann jeweils vier Tests abge­holt wer­den. Anschlie­ßend mel­det sich die Per­son über die Web-App lead-horizon.org/public durch die Ein­ga­be der Pro­ben-Num­mer an. Nach erfolg­ter Regis­trie­rung wird ein per­so­na­li­sier­ter Bar­code gene­riert, mit wel­chem immer wie­der Test­kits abge­holt wer­den kön­nen. Für die Abwick­lung des Tests steht eine Anlei­tung in der App zur Ver­fü­gung. Zur Iden­ti­täts­fest­stel­lung muss ein Rei­se­pass, eine E‑Card oder ein Per­so­nal­aus­weis in die Kame­ra gehal­ten wer­den. Nach erfolg­tem Test kann die Abga­be der fer­ti­gen Pro­ben in einer Filia­le der REWE-Grup­pe (BIL­LA, BIL­LA PLUS, BIPA & PEN­NY) sowie den Tank­stel­len­shops „BP Mer­kur Insi­de“, „BIL­LA Unter­wegs“ & „BIL­LA Stop-Shop“ erfol­gen. Das Test­ergeb­nis wird dann inner­halb von 24 Stun­den über­mit­telt. Abge­holt wer­den die abge­ge­be­nen Tests in den Filia­len zwei­mal täg­lich. So wird das Ergeb­nis bei Abga­be vor 9:00 Uhr bis nächs­ten Tag in der Früh und bei Abga­be bis 14:00 Uhr bis nächs­ten Tag nach Mit­tag zuge­stellt. Für die Teil­nah­me gibt es per se kei­ne Alters­be­schrän­kung. Auch Kin­der kön­nen den Test anwen­den, sobald sie in der Lage sind zu gurgeln.

Tes­ten im Sommer

Zu den neu star­ten­den Gur­gel­tests und den sehr belieb­ten Wohn­zim­mer­tests bleibt natür­lich auch den Som­mer über ein brei­tes vor Ort Testan­ge­bot bestehen. Test­stra­ßen, Apo­the­ken und 200 Gemein­den bie­ten aus­rei­chend Mög­lich­kei­ten. Durch die­ses Port­fo­lio kön­nen rund 245.000 Anti­gen-Tes­tun­gen pro Woche durch­ge­führt wer­den (Gur­gel­tests noch nicht miteingerechnet).

Quel­le: Land OÖ