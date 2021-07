Sammelpass-Aktion „Freunde der Erde“

Zusam­men mit dem Kli­ma­bünd­nis OÖ und in Koope­ra­ti­on mit hei­mi­schen Betrie­ben betei­lig­te sich die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen an der Sam­mel­pass-Akti­on „Gutes tun und Pickerl sam­meln für den Kli­ma­schutz“. Mit der Initia­ti­ve soll die regio­na­le Wirt­schaft gestärkt und das Kli­ma geschützt werden.

Rund 400 Sam­mel­päs­se wur­den im Zeit­raum von 17. Mai bis 11. Juni in Laa­kir­chen gesam­melt und am Stadt­amt abge­ge­ben. Sam­mel­punk­te gab es für den Kauf von regio­na­len, fair gehan­del­ten oder bio­lo­gi­schen Pro­duk­ten sowie das Mit­brin­gen der eige­nen Ein­kaufs­ta­sche. Die Rück­ga­be von Wert­stof­fen im Alt­stoff­sam­mel­zen­trum (ASZ) und das kli­ma­freund­li­che Unter­wegs sein (z.B. zu Fuß, mit dem Rad oder öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln) wur­den eben­falls belohnt.

Beson­ders erfreu­lich war die begeis­ter­te Teil­nah­me der Kin­der in den Kin­der­gär­ten. Hier gab es Pickerl am Ende der Woche, wenn die täg­li­che Jau­se in wie­der­ver­wend­ba­rer Ver­pa­ckung mit­ge­bracht wur­de und somit kein Müll anfiel. „Es war schön anzu­se­hen mit wel­cher Freu­de die Kin­der die vol­len Sam­mel­päs­se bei mir abge­ge­ben haben. Ich glau­be mit klei­nen Aktio­nen kann nach­hal­tig das Kli­ma­be­wusst­sein geför­dert wer­den“, so Sabi­ne Her­man Pro­jekt­lei­te­rin der Stadtgemeinde.

Auch Arbeits­kreis­lei­ter Harald Fors­ten­point­ner freut sich über die rege Teil­nah­me und bedankt sich bei allen Mit­wir­ken­den: „Die Akti­on zeigt, dass es vie­len ein Anlie­gen ist, die regio­na­le Wirt­schaft zu stär­ken und das Kli­ma zu schüt­zen. Ich bedan­ke mich bei allen für ihr bewuss­tes Ein­kaufs­ver­hal­ten, bei den Kin­der­gär­ten und natür­lich bei den Fir­men: Dro­ge­rie Grä­fin­ger, Hof­la­den — Most­schen­ke Hoidin­ger, Ingrid Beiß­kam­mer, Hof­la­den Puch­in­ger, Natur­hof Rei­ter, Fleisch­haue­rei Kinast, Biblio­thek Laa­kir­chen, Vil­la Rosen­tal — Insti­tut Hue­mer, ASZ Laa­kir­chen, Wochen­markt Laakirchen“.

Für das Sam­meln gab es natür­lich auch eine klei­ne Auf­merk­sam­keit am Stadt­amt. Außer­dem neh­men alle an einem Gewinn­spiel des Kli­ma­bünd­nis­ses Laa­kir­chen teil. Fünf Gewin­nern wird in der nächs­ten Kli­ma­bünd­nis­sit­zung am 8. Juli 2021 im Rat­haus ihr Geschenk über­reicht. Zusätz­lich neh­men sie an einem wei­te­ren Gewinn­spiel des Kli­ma­bünd­nis­ses OÖ teil.

Foto: pri­vat