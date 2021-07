Sherryfass und Geschwadersegeln am Traunsee

Das Sher­ry­fass, die tra­di­tio­nel­le Holz­boot­re­gat­ta des Yacht­club Gmun­den (UYCT) am Traun­see, fin­det in die­sem Jahr in Koope­ra­ti­on mit dem KuK Yacht­ge­schwa­der (KuKYG) statt. Aus die­sem Anlass wird es am Sams­tag, 31.7. um 10.00 Uhr, ein Geschwa­der­se­geln vor der Gmund­ner Espla­na­de geben. Unter dem Mot­to „Tra­di­tio­nal Sail in the City“ wol­len KuKYG und UYCT ein Zei­chen set­zen, dass es unse­re schö­nen alten Schif­fe noch gibt und dass sie auch gese­gelt werden.