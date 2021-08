Alkolenker durchstieß Brückengeländer und Gartenzäune

Ein Alko­len­ker kam in der Nacht auf Diens­tag von der Stra­ße ab und durch­stieß ein Brü­cken­ge­län­der und zwei Gartenzäune.

Der 30-Jäh­ri­ge Vor­arl­ber­ger fuhr am 17. August 2021 gegen 4.40 Uhr mit sei­nem Pkw auf der B 151 durch das Orts­ge­biet von Atter­see in Rich­tung See­wal­chen. Im Ort­schafts­be­reich Auf­ham kam er rechts von der Fahr­bahn ab, durch­stieß mit sei­nem Pkw ein Brü­cken­ge­län­der und zwei Gar­ten­zäu­ne und kam schließ­lich nach ca 30 Metern am Grund­stück eines Hau­ses in Atter­see total beschä­digt zum Still­stand. Ein Alko­test ergab einen Wert von 2 Pro­mil­le, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ