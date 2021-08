Auto prallte gegen Lärmschutzwand – zwei Verletzte

Eine Auto­fah­re­rin ist am Sonn­tag in einem Kreis­ver­kehr in Bad Goi­sern gegen eine Lärm­schutz­wand geprallt. Die Len­ke­rin und ein Mäd­chen wur­den verletzt.

Die 55-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am 29. August 2021 um 14:35 Uhr mit einem Pkw in Bad Goi­sern auf der Salz­kam­mer­gut-Lan­des­stra­ße B 145 Rich­tung Bad Ischl. Auf der Rück­sitz­bank saß ein 10-jäh­ri­ges Mäd­chen, eben­falls aus dem Bezirk Gmunden.

Fron­tal gegen Lärm­schutz­wand gekracht

Kurz nach dem Kreis­ver­kehr Bad Goi­sern kam die Frau aus unge­klär­ter Ursa­che in lang­sa­mer Fahrt rechts von der Fahr­bahn ab, beschä­dig­te Leit­ein­rich­tun­gen und stieß fron­tal gegen den Metall­ste­her einer Lärm­schutz­wand. Erst­hel­fer befrei­ten die bei­den aus dem Unfallwrack.

Die Len­ke­rin und das Kind wur­den vom NEF-Team und vom Roten Kreuz ver­sorgt und anschlie­ßend mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Bad Ischl ein­ge­lie­fert. Am Pkw ent­stand Total­scha­den, berich­tet die Polizei,